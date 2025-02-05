催婚的父母究竟想甚麼？養兒防老、為了填滿人生清單？「忠於自己」永遠是最後答案！

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本年度被親友探問何時拍拖、何時結婚、何時生子、何時買樓、人工多少、資產多少的公審大會（aka拜年），大概已告尾聲了！

事實上，親友們問東問西大概只為找話題，或是伺機抬舉他們的小孩有多優秀。如實回答也好，胡鬧帶過也罷，反正我們活成怎樣，對他們來說根本不痛不癢。

殺傷力最強、真正會叫你難過苦惱的，往往是來自父母的壓力，那是一種帶有窒息感的恐懼。你知道，不可能用應對親友那一套來對付他們，因為他們打正旗號是「為你著想」。沒完成使命，他們是．絕．對．不．會．罷休。

可有想過，催婚背後，是怎麼一種心態？是甚麼令他們一直執著，鍥而不捨地逼令你要及早結婚、及早生孩子？先謝過那些養子一百歲，長憂九十九的父母，或許他們真的希望有人代替自己愛護你、陪伴你，他們的苦心非常直白，即使你暗自認為沒這個必要。

可怕的是，有些父母催婚，並不是為孩子著想。

華人社會，許多人一出生便綁住了先祖的靈魂，覺得人生最大的功德是傳宗接代，養育出優秀的孩子，一代比一代富裕興盛就更好。然後嘛，來到你這一代斷了弦，作為父母他們勸不動你，豈不是愧對列祖列宗！

當然，有些父母的概念仍然停留在養兒防老，養大了孩子，他日老來孩子得倒過來奉養你、照顧你。他們的著眼點未必放在「傳宗接代」，所以生男生女並沒相干，甚至覺得女兒服侍更為細心周到。聽到你不婚不生，他們開始擔心了，你不養兒，老來怎麼辦？作為父母，他們用自己的思維去替你憂心，甚至有點怕沒人養你，你又怎樣養他們？難道就眼巴巴看著一家人敗在你的張狂任性？

還有一類父母，他們有張人生清單，無時無刻都好像患上強逼症一樣，急於把它填好填滿。偏偏，他們想要做的事，卻非要靠你完成不可，例如「飲新抱茶」、「嫁女」和「抱孫」。缺了一項，便終日寢食難安。相比之下，誰家的生性兒女經已超額完成父母心願；我們這一家呢？就因為你這不孝兒，讓我們輸得慘烈，顏面無存。

都聽慣聽熟，對嗎？他們所想的，我們都懂，但從辜負家人和虧待自己之間，我還是選擇了過自己想要過的人生。

我的人生不符合你的期望，是我的錯嗎？

沒遇上讓我很想成家的對象，是我的錯嗎？

想一輩子孑然一身、了無牽掛，是我的錯嗎？

倒過來說，有些人不想有下一代，是因為他們一輩子都忙於治療自己的破碎心靈；那個被逼認同父母的內在小孩，至今依然默默掙扎。不想複製父母的人生，害怕子女延續自己的不快樂，所以他們寧願背上不孝罪名，也要讓一切止於這裏。

又可能，他們沒根本有甚麼控訴，只是純粹不想成家、不想有小孩，假如他們有錯，那個罪名大概是「忠於自己的想法」。

反正身體自主，要是子女不肯就範，父母其實也沒奈何。

2025年了，連人工智能都有自己一套思考模式。把人生還給自己的子女，不算是個過分的要求吧！







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