智能家居世代：靠婚姻三寶拯救關係？上一代家庭，靠的是雙向奔赴的愛情實感

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上星期收到一位朋友的短訊，他記得我家裏有一台體積較小的洗碗碟機，想詢問一下我的用後感；合用的話，他打算買來送給妻子作為白色情人節禮物。

不得不讚他聰明，反正也要送禮，選一件自己都能夠受惠的東西當然沒錯！

當年介紹我用這台洗碗碟機的舊同事，甚至笑稱這是「家庭和睦機」，是維持丈妻關係的關鍵。香港寸金尺土，廚房要放一台洗碗碟機已經很困難，如此艱難的情況下，還是希望妻子能省卻洗碗的時間心力，這不是體貼是甚麼？（主要是丈夫自己也很怕洗碗）

台灣人一向有「婚姻三寶」這個說法，說的是洗碗碟機、乾衣機和掃地機械人。這些每天都要花時間和勞力去做的家事，往往就是吵架的源頭。有夫婦朋友曾經因為懶得洗碗而長期光顧外送，換來是丈夫偷偷向我們抱怨婚姻和餐饗一樣食不知味。也聽過朋友懶得洗晾，因而習慣拿衣服到洗衣店送洗，卻因為拖延症而累積過量，結果抱著重物來來回回，反倒令本來輕鬆的事情變成了苦差。掃地機械人更不消說，它不會妨礙你看電視，近年加入濕拖功能更是本世紀偉大發明之一。

有了這三件法寶，即使不能增進夫妻感情，也至少可以減輕不必要的磨擦，不必再為小事而互相推卸、互相埋怨。

當然，上一代沒有三寶幫忙，一家人還是可以好好過，前提是大家都願意付出。

曾經跟兩位阿姨閒聊，談到外傭合約新增了有關抹窗的條款，以至她們沒再吩咐外傭抹窗了，而這件差事，就換成了丈夫負責。

我跟她們說：「不用那麼辛苦吧！買一台抹窗機械人就可以了。」

阿姨笑著回答：「我丈夫就是我的抹窗機械人……哈哈！」

阿姨笑得開懷的模樣一直烙在我腦海中，年輕人的愛情很喜歡用數字和體驗來衡量，送了甚麼禮物、吃過甚麼好東西、到過哪裏遊玩，搞不好甚至會拿來與前任作比較。等到組織家庭，才意識到每一項銷費都有機會成本，怎麼花才能獲取最大效益，是個有趣的數學題。

洗碗碟機的確省時方便，但那個空間用來放蒸氣焗爐，多煮一些美味飯菜，一家人都能受惠。洗碗雖然很討厭，但我仍然願意把那個空間用來換家人飽足的幸福笑容。

買一台抹窗機械人其實也很容易，但它不會為你換來妻子甜膩的笑容，你既是她的抹窗機械人，也是她心目中的大英雄，捨不得她冒險，所以勇敢擔起這項高危任務。

好的愛情是雙向奔赴，一方願意付出，一方樂意用行動去彰顯愛，能夠花小錢去買方便也不錯，省下來的時間可以用來談情說愛。畢竟，在這個連拉窗簾也可找機械人代勞的年代，真實的情感交流才是最可貴。

祝 白色情人節快樂







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