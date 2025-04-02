Sugar Baby還是Soft Girl？凡依靠別人過活，最終只怕一無所獲

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早前看到一則趣聞，全球擁有超過1000萬用戶的美國交友網站Seeking Arrangement，以亞洲十大排名公布了各地Sugar Daddy的數目，人口眾多的印度以33.8萬名Sugar Daddy位列第一，緊隨其後的是印尼、馬來西亞、日本，人數各有3萬至6萬不等。

有趣的是，香港這片彈丸之地竟超越了台灣、越南、南韓、斯里蘭卡及柬埔寨，以2.86萬排行第五。然而，若以人口比例來計算，便發現香港Sugar Daddy約佔0.4%，遠遠超越榜首只有0.02%的印度。

每一萬人便有38名「契爺」，密度來說等於排名亞洲第一，繼房價及寫字樓租金後，香港可謂再添「殊榮」。若以經濟環境作為考量，大概不會對這個結果感到意外；只可惜網站未有公布Sugar Baby的數字，真想知道香港的女生們，又是否熱衷於「被照顧」？

雖然沒有實質數字，但網站聲稱它們的全球男女會員比例約為1比4，按供求來看，數目仍足以讓花得起錢的男士盡情從眾多Sugar Baby身上換取他們所需要的互動。昔日的援助交際，來到今天變成養活一堆「不想努力了」的甜心寶貝。儘管字眼不同，但這種用金錢建構的親密感，底蘊裏總是換湯不換藥。

這正好令我想起另一個新興的字眼——Soft Girl。

由瑞典傳來的詞彙，出處來自一名叫Vilma Larsson的女孩，25歲的她辭去了工作，安然留在家中做個全職女友，做著一些主婦慣常做的家事，每月靠男友給予的月薪過活；她形容自己的生活因此而變得輕柔，少了壓力，不用再掙扎求存。結果Soft Girl（柔性女孩）這概念被廣泛傳開，依賴男友過活，成為不少年輕人夢寐以求的生存方式。

與Sugar Baby不同，Soft Girl字眼上不帶貶義，而且男女雙方先確立一對一的戀人關係，會否成為配偶或許言之尚早，但起碼他們的關係是以愛為基礎，讓人分得清楚「照顧」和「包養」的區別。

然而，即使這位瑞典女孩起初的交往動機並不是要獲得經濟援助，但受這種想法所影響的年輕人呢？往後談戀愛時，會否針對性地結識一些高收入人士，慢慢將愛情的本質扭曲，為了躺平而把關係本末倒置。

如願當個輕輕鬆鬆的Soft Girl，就能幸福一輩子嗎？怕就怕開始懂得後悔，才驚覺為時已晚。

想一想，要對方長時間揹起經濟擔子，他真的甘之如飴嗎？萬一感情生變，發現第三者、性格不合，又或者對方突然失業，經濟出現困難呢？無論主動或被動分手，女方既沒有穩健財政，沒有工作經驗、沒有人際脈絡，到時候如何自處？面對經濟難題，就算願意一同跨過去，除了精神上支持外，你還有實際能力來為他做些甚麼嗎？

人生最可怕的處境是進退失據，上世紀女性積極提升社會地位，無非為了經濟獨立，希望擺脫弱者的無力感。而無論Sugar Baby或是Soft Girl，她們卻是把自己放到最危險的邊緣位置；花樣年華以為一切無傷大雅，但當你開始想為未來打算時，便發現自己只是別人的附屬品，既無自立能力，也沒討價還價的本錢。

曾經以為自己得到很多，回首一看，原來你從沒真正擁有過甚麼。







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