韓劇《苦盡柑來遇見你》：千辛萬苦破壞一段關係，為的是讓你碰上命定那位

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近來熱播的韓劇《苦盡柑來遇見你》，你有看過嗎？

主線劇情不在此贅，只想說說其中一段讓我有點揪心的初戀故事。由IU飾演的女主角金明，在大學遇上對她一見鍾情的富家子英凡，相戀7年間數度離離合合，仍然不減愛意。然而，英凡的母親一直不接受兒子選了金明這位窮家女，不單對其冷嘲熱諷，甚至揚言不喜歡金明踏入她給英凡買的房子。即使一對小情人已到達談婚論娶的階段，英凡母親仍然不斷干預，還過分得對金明父母出言侮辱。

英凡母親總愛說：「我的兒子是我的全世界」，所以她要給兒子選最好。可是，金明也是父母眼中的瑰寶，他們也不忍女兒被糟蹋。英凡呢？面對母親欺負女友，他除了喊一聲「媽～」、「夠了，不要再說了」就別無他法。

終於，英凡母親成功了，金明決定放棄婚事，雖然兩人仍然相愛，英凡也答應會脫離母親的掌控，但金明深知，勉強下去，兩人最終只會互相埋怨，悲劇收場。明白「長痛不如短痛」的道理，她只好一而再、再而三地拒絕英凡的挽留。

許多時候，我們都以為只要兩個人深愛對方，便可以克服世間所有難題，排除身邊一切障礙；甚麼家庭壓力、生育問題、外界誘惑等等關卡終將都會逐一衝破。那時候我們並不知道，當「愛你」和「愛自己」變成此消彼長的狀態，「愛你」令我變得痛苦、「愛你」令我陷入困境…… 愛情的能量最後也只會燃燒殆盡，彷彿只有離開你，我才能好好活下去。

世界鼓吹堅持，然而，並不是每件事情都值得我們堅持，也不是每件事情堅持到底都能獲得對等回報。最壞的一種，未曾等到結果便已經遍體鱗傷；就此放棄嗎？絕不甘心！苦撐下去嗎？卻不一定看得見轉機。

就算最終僥倖生還，得到了所謂的幸福，但和受過的傷害比較起來，好像也彌補不了多少。曾經以為相愛到底便戰無不勝，然而在這漫長的戰役裏，用無盡眼淚換來的快樂，原來早已變得索然無味。

故事的後續，金明遇上了把她放在心尖的真命天子，這個人盡全力愛她、守護她，讓她能夠時刻做回真正的自己，不必再在愛情裏委曲求存。換個角度看，宇宙千辛萬苦、千方百計破壞你原有的關係，可能就是為了讓你碰上命定那位，嘗到苦盡甘來的滋味。

我們未必有幸得到這種「下一次就翻盤」的好運氣，但一日不離開內耗關係，我們一日也只能困在死胡同，守住一段分不清到底是執著、不甘抑或真愛的戀情。

愛情字典裏，「放棄」不一定是壞事；要是能夠回到過去，你大概也會想設法阻止當初那個強作無謂堅持的自己。

《苦盡柑來遇見你》

串流平台：Netflix







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