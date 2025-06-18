三角戀敗陣又如何？活得比他們好，才是最狠的報復

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S告訴我，她的初戀是一段很爛的黑歷史。

「那年剛進大學，上莊時認識了一位不同系的男生。曖昧初期，我用想給室友介紹男生作為藉口，叫他也帶一位單身好友一同外出來個四人遊，我當時的想法是『反正室友單身，說不定他們真的有發展機會』。後來我和男友正式在一起，而室友和那男生過不了電，便再沒四個人聚頭了。」

初戀對S來說太新鮮，以至她每天都拉著室友分享心事，第一次親嘴、第一次吵架、第一次見家長，甚至二人的床事，她都會跟室友傾訴。

「升大三時我退了宿，我和室友各有各忙漸漸少了來往。過了沒多久，有同學問我怎麼突然跟男友分手，我聽得一頭霧水，我們沒分手啊！原來，那位同學撞破了我男友跟室友牽手，才誤以為我和他已經完了……」

「然後，我質問室友為甚麼介入，她說他們早就互有感覺，只是因為我喜歡這個男生在先，她才忍住不拆散；但剛好我男友也捨不得她，所以二人才決定瞞住我偷偷交往。而我男友嘛，他說要是我不拆穿的話，也會想跟我好好發展，但既然我不能接受三角關係，他就只好放棄我。」

「究竟說甚麼？這邊廂想跟我好好發展，那邊廂被放棄的是我？」結果，S的初戀，就在如此荒唐的狀況下結束了。

想到自己曾經將所有戀愛迭事巨細無遺地告知第三者，S簡直無地自容。逆地而處，S不禁想室友當時到底有多愛這男人，才甘願守在背後長達三年。至於前男友，她終於發現自己一直所託非人，這個爛人打從開始便沒專一過，直至真相敗露，他仍然假裝被動角色；說穿了，假如S願意啞忍，他其實不介意繼續維持三角關係。

雖然退出了，但人緣很好的S，還是經常從各方好友口中聽到那對男女的新鮮事。率先知道的，是女方臨畢業前懷孕，期後因待產而無法出席畢業禮。再來是男方屢次問身邊朋友借錢，欠債不還。沒多久又打聽到女方多次向男友迫婚，但孩子上幼兒班前仍然未能成功。

夠差了嗎？還未算。數年前，男方投資失敗，曾經試圖勸父母將物業加按套現，幸被其兄長及時發現阻止，兩老迫於無奈動用積蓄替他還債。然而窮根沒阻礙男人的色心，他被女方揭破了在網上約炮，甚至有固定炮友，為了穩住女友的心，他終於答允低調結婚。但據朋友們所知，男人仍然沒有戒掉種種財色陋習，而女方只能開一隻眼，閉一隻眼，也不知她是「根本認命」，還是真的愛得如此死心塌地。

聽著聽著，彷彿事不關己，但S心裏還是有丁點寒意；要是當年死執不放，今日承受著這一切的人，會是S本人嗎？

塞翁失馬，焉知非福。有時候爭得到，亦未必好。

老新常談的一句：那麼容易就被搶走的人，留來也沒意思。相反，我們應該多謝第三者，她不自覺地以身試毒，無形中替我們揪出了爛人；否則，我們不知要枉花多少時間，才能看清爛人的底蘊。把爛人送給她當成謝禮固然應份，禮貌上亦要祝福他們長長久久，有禍同當。

對於三角戀，對於被傷害，最狠的報復，是活得比他們好。







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