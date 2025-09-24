為了圓夢，所以出軌？重遇傾慕過的他，四角關係終將悲劇收場

加入最愛專欄 收藏文章

女友W與丈夫相戀5年，結婚3年。表面上是幸福的一對，但W的秘密心事，只有我們幾位好友才知曉。

W除了丈夫外，還有一位不見光的男朋友，他是W中學時期暗戀的同班同學，偶然在工作場合重遇，漸漸變成了頻繁聯絡。直至W的婚期將至，男生突然對她說：「捨不得你嫁人……」。這話的意思很明確，但要繼續將關係發酵嘛，那時候的W不敢造次。

真正迫使她面對自己情感的契機，是後來男生告知，他有新戀情了。那時候，W才發現自己「捨不得他與別人談戀愛」，自問沒資格要求對方分手，而可以做的，就只有介入他們。

一方已婚，一方正在交往，兩人背著另一半偷偷相戀。起初W說服自己，跟他在一起只為圓滿中學時期的夢，還提醒自己不要投放過量的情感，要不然乾脆把他當成床伴就算了。作為好友，我們太熟悉W，心知她不可能那麼撇脫，然而我們勸過、罵過，也哄過，還是未能令她動搖。

直至W被長輩催促生育，她開始思考，若與丈夫生了小孩，事情便再沒任何轉彎餘地。要是兩人離婚，男友也跟女友分手，他們是不是就能夠擁有名正言順的幸福？

「我和他說好了各自跟另一半提出分手，我當晚就向丈夫坦言愛上了別人，要求離婚。丈夫很難過，反覆在問他到底有哪裡做得不好；那刻我才回想起，未重遇男友之前，我跟丈夫的感情其實一直也很好。」她說。

W傳短訊告訴男友，她已跟丈夫「攤牌」，但她等到的回覆卻是「你再俾啲時間我……」

往後那三數天，男友沒像慣常般聯絡W，教她開始擔心男友被女方苦苦糾纏。那時候，W還以為一切也會按著原定劇本走，直至她再次聯絡男友時，對方只留下一句：「我考慮清楚，最後都係決定繼續同女友一齊，對唔住！」

W想問個究竟，但電話及訊息都已被封鎖了。

該怎麼辦？男友跟自己斷聯，她固然傷心，但丈夫那一邊，要繼續辦理離婚嗎？抑或嘗試挽回？

當然，決定權不一定在自己手上，丈夫從得悉W出軌那刻開始，經已徹底死心，就算知道她最終被拋棄了，也沒打算把人回收。

一直被滿滿的愛包圍著，W沒預想過自己會有單身的一天。為失戀難過的同時，也為著傷害了丈夫而被良心責備，然而，當中也夾雜了被背叛的不忿，明明說好了各自跟另一半分手，怎麼他突然退縮？

其實，男方有打算過要正印分手嗎？可能根本沒有。站在他的立場，暗地裡與人妻交往最安心，對方既不會要求名份，也會把一切穩妥保密。這樣子的關係，對他來說有賺無賠，大可維持至生厭為止。偏偏，W的提議破壞了他眼中的完美平衡，要跟她正式在一起嗎？對他來說，她也不過是備胎而已，衡量過後，還是決定放棄。

女人經常犯的錯，是高估自己的自制能力，總以為對愛情能夠做到收放自如，也以為自己的魅力足以控制大局，當故事走向不似預期，我們才驚覺自己正被牽著走，想拾回交出的心，經已太遲了！

說到底，許多錯愛，都是因貪婪而起，貪來的東西始終都要償還。

為了圓夢，所以出軌？拜託，別再美化你的罪孽了！







