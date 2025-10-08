「相逢恨晚」只是出軌的爛藉口！正印以外的第一順位，往往率先被拋棄？

加入最愛專欄 收藏文章

R小姐的前男友是一位有婦之夫，他們的相識經過很簡單，男人是R公司的客戶，公事上見面多了，漸漸互生好感。R喜歡男人的成熟幹練，男人愛她年輕貌美，一段婚外情就這樣悄悄展開了。

說成熟幹練，男人的正印妻子其實比他更厲害，對方在外是一所外貿公司的高層，在內是兩名子女的超級母親；工作再忙，仍能把一個家照顧得妥妥當當。

有別於其他婚外情，男人從不會對R瞎說他跟妻子再無感情，而是坦白承認有時會因為妻子太強而產生自卑感，遇上體貼的R，就好像填補了他內心的缺失。所以嘛，他總是說，妻子與情人同樣重要，絕不捨得失去任何一方。

「當時我真的以為自己是他的救贖，平衡了他們一家人的關係，否則他面對著強勢的妻子大概會很壓抑。我從不會明示暗示要他為我離婚，就算當一輩子秘密情人，我也是甘願的。」R說。

後來，他們的事被正印揭發了，妻子的要求簡單清晰：丈夫立即遷出，物業及主要資產轉移到子女名下，離婚後子女撫養權歸她，她會繼續與孩子同住直至他們成年自立。當R得知一切定案時，暗暗鬆了一口氣，長達三年的地下情終於可以見光了嗎？子女都歸正印撫養，她就不用當個討人厭的後母，照顧兩名只比自己年幼十來歲的孩子了。

另一邊廂，男人接受不了妻子提出離婚，哭著哀求原諒，還發誓與R斷絕來往，只可惜妻子不買帳，堅決要丈夫承擔不忠後果。男人被趕離家後，還是住進了R的蝸居…… 天真的R以為這代表自己經已「坐正」。

同居才大半年，她開始察覺男人時常夜歸，後來更會外出過夜，不問也知，男人再次外遇了，「有一晚我發現他坐在電腦前找租盤，我真的快瘋了。我問他為甚麼要搬走，是不是認識了別的女人？他瞞都不瞞，直說他已有了新對象，所以獨居比較方便，還說要是我想見面的話，他仍然可以繼續來我家。」R擦著眼淚說，「我一直以為我是他妻子以外的第一順位，原來他從沒打算正式和我在一起。」

第一順位？感情世界，哪有甚麼第一順位？他可以背叛妻子愛上你，也同樣可以背叛你愛上別人。當正印位置都能隨時動搖，「第一順位」又怎可獨善其身？

在男人眼中，第三者也會被角色定型，簡單就如他們會說某些女人適合娶回家，某些則適合做女友，尚有一些，他們只會拿來當作秘密情人或玩伴之流，無論有多親密，她們都只配待在這區塊。以為不爭不搶、表現乖順就有機會升格嗎？這只會顯得你對名份毫不在乎，他就更加不必將你這個人放在心上。

許多傻孩子都以為自己只是晚了出現於對方的世界，才會被正印捷足先登，至以自己不幸地淪為第三者。事實上，你並沒那麼特殊，你只是碰巧被一個心癢難耐、想要出軌使壞的人相中而已，當要面臨抉擇，便會被他棄如敝屣。你們之間，不存在所謂的「相逢恨晚」，你們充其量只能成為對方的陰影和罪孽。







