Situationship的年代：不確立關係，是對愛情覺醒抑或自我逃避？

加入最愛專欄 收藏文章

近年，每逢與Gen Z朋友談起愛情觀，他們的角度總是離不開situationship。問他們想要是的「偏離愛情的關係」，抑或「偏離關係的愛情」？有時他們自己都弄不清楚，只知道感情世界陷阱太多，不讓自己傷心的方法，就是不要太認真，長時期曖昧，也許比步入真實關係更好。

A小姐：「以前我總是付出比較多的一方，對男友比對自己還要好。以為只要做好做滿，我們的感情便會長久，結果對方還是一次又一次被拋棄。我現在學聰明了，愈在乎他，只會令自己的地位愈來愈低；相反，像情侶般相處，卻從不言明彼此的身份，男人反而覺得更有挑戰性，對我也更加著緊。」

B小姐：「他有位在外地留學的女友，我和他的關係就似是『期間限定』，我只是借用了別人的男友，她回來了，我就歸還。我不想承認自己是第三者，說是Situationship，也許分開時我們就能灑脫一點。」

C先生：「我們曾經短暫交往過，但相處上還是有點落差，偏偏因為性事很合拍，令我們不捨得完全失去對方。有時聽到她有新追求者，我心裏會有點難受，我知道自己沒有霸佔她的權利，所以只能好好享受現在這種不具名的感情狀態，直至各自找到幸福為止。」

D小姐：「這個年頭，離婚率那麼高，為何還要執著於傳統家庭生活？我覺得Situationship很適合我，選擇那麼多，何必迫自己對愛情孤注一擲。人之所以為情所困，就是因為太認真，倒不如自愛多一點，不追求承諾，不強求將來，合則來不合則去，分開也不至於太傷心。」

讓感情停滯於situationship，各人自有不同理由。簡而言之，他們的處境並不適合套用於正式情侶關係上；在黑與白之間，他們選擇了灰色地帶，有共識地不去辨清彼此的身份、不談彼此的將來。

這種有自由度、具彈性的相處方式，對他們來說，吸引之處是少了一份壓迫感。他們可以享受浪漫，享受愛情的虛榮，卻不需要對任何人負責，也不必冒上失戀的風險。

然而，久而久之，愛情對他們來說，也會變成乏善可陳的東西，世上彷彿再沒有真正值得被你重視的人，同時也沒有人需要你，珍惜你。可能當初你只想短暫逃離情感圈套，但日子久了，你好像已漸漸失去愛人的能力，內心愈來愈空洞；你以為自己成功逃過失戀嘛？比失戀更恐怖的是，連空虛、難過，都不知道是為了誰。

當然，某些情況下，Situationship可以是雙方合拍地促成，然而當中亦可能有主動與被動之分，就看你是一直把人牽扯住，卻從不給予名份那一方，抑或明明愛上了，卻只能配合對方，賣力飾演一個不望回報的傻子……

假如你是後者，你該知道你的癡心，並不足以等到對方的認證。在你的焦慮感滿溢前，不如認真聆聽自己的需要，你可以繼續陪玩遊戲，也可以立即止蝕離場，去尋找一個願意和你雙向付出的人。

Situationship…… 希望只是一個自我認識、尋找人生方向的過渡期。







獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽