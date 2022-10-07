加入最愛專欄 收藏文章

日本除了富士山、刺身、拉麵、丼飯、天婦羅、潮流時尙等吸引我們趨之若鶩之外，意想不到的千奇百趣食物也令人嘆為觀止！準備起程「返鄉下」的各位，以下五款另類美食，你又試過未呢？

#1 鰻魚汽水（うなぎコーラ）

雖然鰻魚飯是不少香港人的至愛，但是鰻魚味的汽水你有興趣嗎？飲品是從鰻魚的頭部和魚骨提取物質，再加入汽水中。

據稱味道比普通可樂甜，略有一絲烤鰻魚的味道，甜中帶鹹。相比起進食了一個鰻魚飯，它更似吃完鰻魚後回味時的感覺。

鰻魚汽水的建議零售價是308円（16.73港幣）。這間飲品公司還有出產其他奇怪口味的汽水，例如富士山味（富士山頂コーラ）、櫻花味（さくらコーラ）和岡崎麵豉味（岡崎味噌コーラ）。大家到日本旅行時，不妨一試。

#2 抹茶拉麵（抹茶鶏白湯らぁめん）

又黃又綠的湯，你敢嘗試嗎？新宿有間拉麵店，捨棄傳統的豬骨湯底，在雞湯中加入抹茶，創造出獨一無二的口味和賣相。雖然茶味看似濃郁，但是湯底仍然是以鹹味為主，而且還附有兩塊厚薄適中的叉燒，創新不失傳統。抹茶拉麵售價1,100日圓（港幣$59.58）。

#3 咖啡拉麵（コーヒーラーメン）

日本出名多新奇有趣的食物，獨特的拉麵又豈止抹茶口味。另外一間屹立多年的小店以咖啡拉麵聞名。

湯底味道雖濃，但是食客仍能感受到咖啡的苦澀。碗內除了放有傳統的配菜外，還有雲呢拿雪糕，驟眼間看上去就像是一張笑臉。

雪糕逐漸融化，雲呢拿的甜味慢慢地中和了湯底的苦鹹味，又是另一種感受。咖啡拉麵售價700日圓（港幣$37.90），配料還會隨季節改變，唯一不變的是咖啡湯底上的笑臉。

#4 醬油雪糕

雖然醬油是日本人的必需品，甚至我們也用到，但是將它融入雪糕當中，你又有興趣嗎？日本有醬油博物館將醬油加入調製雪糕的食譜內，味道略似焦糖，甜甜鹹鹹，相當有趣。如果喜歡醬油的味道，還可以額外在雪糕上淋上醬油，又是另一番滋味。

#5 馬肉雪糕（馬刺しアイス）

除了即場吃的雪糕外，杯裝的雪糕亦有奇怪的選擇，馬肉雪糕就是其中之一。在日本，熊本縣、長野縣、山梨縣和靜岡縣都有吃生馬肉的習俗，他們將馬肉切成薄片，沾上醬油進食。而馬肉雪糕不是將雪糕調校成馬肉味，而是將馬肉刺生切碎放入雪糕內。

#6 芥辣啤酒（わさびのペールエール）

日本有不少與芥辣相關的酒類飲品。例如限量版的生薑芥辣淡啤酒，雖然看似味道非常強烈，但是出奇地順口，生薑的味道蔓延到喉嚨，回味時再有少少芥辣的味道。

如果你比較喜歡烈酒，則可以考慮以芥辣釀製的氈酒。芥辣味道清爽，與梳打水配搭亦不俗。







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看