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雖然很多百萬富翁的財富是來自家族繼承，但是同樣有很多人的白手興家。本周讓我們了解5個勵志故事，看看能否參透致富之道？

#001 謝夫卑素斯（Jeff Bezos）︰1,770億美元

謝夫卑素斯是不但是「亞馬遜公司」的始創人，還是《華盛頓郵報》的大股東。他的身家估計為1,145億美元，是全球第四大富豪。根據「彭博億萬富翁指數」和《福布斯》，他是2017年至2021年期間全球最富有的人。

謝夫卑素斯出生於美國新墨西哥州的阿布奎基（Albuquerque），在侯斯頓（Houston）和邁亞美（Miami）長大。22歲那年，他於普林斯頓大學畢業。持有電機工程和電腦科學學位的他，在畢業8年後成立了一間網上書店，亦即是今天的「亞馬遜」。除了亞馬遜外，他還創立了太空船製造公司「Blue Origin」和生物技術公司「Altos Labs」。

#002 比爾蓋茨（Bill Gates）︰1,290億美元

比爾蓋茨是微軟的始創人，更是從1995年至2009年連續15年的世界首富。

比爾蓋茨在西雅圖出生長大，父親是律師。早在他13歲那年，他已經在學校裏編寫了他的第一個軟件程式，是一個拼字遊戲。由於他在中學學術能力測試（SAT）中獲得1590分接近滿分，因此畢業後順利進入哈佛大學。因為爸爸是律師，所以他亦選擇修讀法律。儘管如此，他選讀了數學和研究生水平的電腦科學課程，後來還以20歲之齡創辦了電腦軟件公司——你和我今天都息息相關的「微軟」。

#003 米高彭博（Michael Bloomberg）︰ 820 億美元

米高彭博是傳媒公司「彭博」的始創人。他不但2001年至2013年間曾擔任紐約市市長，更是2020年民主黨美國總統的提名候選人。

彭博於1942年在波士頓出生，是第三代俄羅斯猶太移民。1964年，他在莊鶴堅斯大學（Johns Hopkins University）取得電子工程學位。兩年後在哈佛商學院取後工商管理碩士。雖然他在31歲已經成為美國華爾街投資銀行所羅門兄弟（Salomon Brothers）的普通合夥人，負責股票交易以及系統開發，但是在他39歲那年，公司被收購，新管理層將他解僱。

彭博利用他的遣散費，翌年成立了數據服務公司，供實時市場數據計算和分析。隨著生意的成功，彭博陸續推出各式相關服務，例如提供財經資訊的「彭博新聞社」。

#004 阿曼斯奧奧蒂嘉（Amancio Ortega）︰450 億美元

現年86歲的奧蒂嘉是時裝品牌Zara和Bershka的始創人，資產曾經一度超越比爾蓋茨。

在西班牙出生的奧蒂嘉，父親是鐵路工人。他在14歲時離開了學校，不久後在一間襯衫店擔任員工，期間學會了手工製造衣服。27歲那年，他開始了自己的第一間公司，生產浴袍。在他39歲時，他與妻子開了第一間Zara。隨著慢慢地賺到第一桶金，他開始涉足房地產，例如收購馬德里Torre Picasso大樓和邁亞美Epic Residences and Hotel等，使資產持續上升。

#005 馬克朱克伯格（Mark Zuckerberg）︰335 億美元

朱克伯格是社交平台Facebook及其母公司Meta Platforms的創辦人。2007年，他以23歲之齡成為世界上最年輕的白手起家億萬富翁。

1984年出生在紐約州的朱克伯格，早在中學時期就開始使用電腦和編寫程式，幫助他的父親的牙醫診所相互通信。大學時間，他在哈佛大學修讀心理學和電腦科學，繼續實踐他對電腦的熱情。大學二年班，他和他的室友編寫了一個同學之間的網站，成為了Facebook的雛型。後來他們將社交平台推廣到其他大學，例如哥倫比亞大學、耶魯大學和史丹福大學等。2010年，網站會員人數已高達5億，而當時朱克伯格只是年僅26歲。







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