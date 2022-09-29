Travel & Dining

Fly with Luna - 夏月

加入最愛專欄　 收藏文章　

29/09/2022Photo: 由作者提供

0+3 返鄉下：日本自由行5大注意事項，準備出發必讀！

#日本 #旅遊 #旅遊保險 #請假 #旅行 #入境要求 #0+3 #疫苗接種證明書 #香港假期 #行李清單 #COCOA #返鄉下 #入境問卷 #日本假期 #MySOS #檢測證明書

　　好久不見！這一百三十週大家過得好嗎？再以夏月身份跟大家見面，筆者真是有點戰戰兢兢，以後還請編輯們和讀者們多多包涵和支持。

 

　　由「眼睛想旅行」到「全身想旅行」，在YouTube觀看日本櫻花即時影像，在香港來一趟偽泰國之旅，真是想旅行想到瘋。9月23日這個重要日子，香港人終於等到防疫措施放寬，可以返鄉下了！大家忙著搶機票之際，筆者也跟大家快快分享日本自由行5大注意事項。

 

1.    慎選日子

 

　　筆者建議大家最好避開日本公眾假期，因為我們「回鄉」同時亦是當地人放假，難免人多車多，等了這麼久才可旅行，時間卻花在排隊上可不值得呢！

 

香港假期

 

●    國慶日：10月1日（星期六）

●    重陽節：10月4日（星期二）

●    聖誕節後第一個周日：12月26日（星期一）

●    聖誕節後第二個周日：12月27日（星期二）

●    一月一日翌日：1月2日（星期一）

 

香港連假攻略

 

●    10月1日（星期六）至10月4日（星期二），請1日（10月3日）便可放4日。但大家千萬不要衝動，日本10月11日起才全面放寬入境限制，這段時間還不是真正的自由行，不要見有機位就「go go go」。

●    12月24日（星期六）至1月2日（星期一），請3日（12月28、29、30日）便可放10日。

 

日本假期

 

●    體育節：10月10日（星期一）

●    文化節：11月3日（星期四）

●    勤勞感謝日：11月23日（星期三）

●    除夕：12月31日（星期六）這天不是正式假期，但很多公司都會提早關門或休假。

●    元旦：1月1日（星期日）

●    國定假日：1月2日（星期一）

 

避開日本連休

 

●    10月8日（星期六）至10月10日（星期一），連休3日。如前文所提，還未全面放寬，可以不用理會。

●    11月3日（星期四）至11月6日（星期日），連休4日。

●    12月31日（星期六）至1月2日（星期一），連休3日。

 

　　順帶一提，今年日本紅葉預測由北面9月中到南面11月中為最佳觀賞期。

 

圓形為香港假期，方形為日本假期

 

下一頁：日本入境要求

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

Staying Fit During Summer
More On Fly with Luna
You May Also Like
#日本 #旅遊 #旅遊保險 #請假 #旅行 #入境要求 #0+3 #疫苗接種證明書 #香港假期 #行李清單 #COCOA #返鄉下 #入境問卷 #日本假期 #MySOS #檢測證明書
More on Travel & Dining

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#DIVAart#Artinvest#Artcation#Clogs#Sex & Love#藝術品投資#Ben#Book#Trends#Biotin
Travel & Dining Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
貨幣攻略
銀行匯率
More
Share