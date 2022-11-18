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18/11/2022Photo: 有作者提供

答謝第100篇！公開私藏，大阪當地人No.1人氣度的壽司店「春駒」

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　　當這篇文章面世之時，筆者已經不在香港，正身處日本大阪，終於可以旅行，Yeah！開心的事情不要停，筆者「紅都面哂」宣布這一篇文章是筆者第100篇文章，首先藉此衷心感謝etnet、編輯及讀者的包涵和支持。對於一個正職從事非文字行業，兼職用文字分享自己的旅遊經歷，真是一件不容易的事情。筆者還記得最初的時候，曾經懷疑自己是否真的懂中文，連運用甚麼標點符號亦感困難，真是一點一點走到今天第100篇，看到文章能列入人氣榜是筆者最大的動力，再次感謝大家支持，亦請大家繼續大力支持，不要客氣分享給朋友啊！


不私藏大阪最愛的壽司店


　　為了答謝大家支持，今次要跟大家分享筆者私藏大阪最愛的壽司店「春駒」。所謂「身體最誠實」，一間餐廳好不好吃，顧客都會用時間、腳和胃來投票。筆者自2014年去過五次大阪，光顧「春駒」便有六次，包括今次旅程亦光顧了一次。



　　除了筆者對「春駒」的投票，它在日本食評網站「食べログ」Tabelog的大阪府壽司店中人氣度最高，食評數量是No.1，亦即是換言之當地大阪人亦投下「身體最誠實」的一票。同時，「春駒」亦在2021年被評為日本西部壽司店的百名店。

 


（圖片取自Tabelog網站）

 


（圖片取自Tabelog網站）


下一頁：大阪人的壽司

 

 

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