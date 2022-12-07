07/12/2022Photo: 由作者提供
日本Shopping：「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」購物懶人包 + 折扣、現金回贈、里數回贈全攻略
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日本的Outlet有兩大巨頭，MITSUI OUTLET PARK和Premium Outlets。MITSUI OUTLET PARK較多日本本土品牌，而Premium Outlets即較多歐美品牌。大阪府內便有齊這兩大Outlet巨頭，分別是「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」和「Rinku Premium Outlets」，今次筆者先會介紹前者。
「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」有別於一般Outlet佔地大及遠離市區，它卻位於大阪市內，可乘搭大阪地下鐵便能直達，交通便利，加上約有65多間店舖，數量不算多，所以非常適合安排半天時間逛逛。
「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」的外觀獨特，模樣是以「月下美人」花即曇花為設計理念。
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