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上一篇文章介紹在大阪市內，可乘搭大阪地下鐵直達的「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」，和筆者認為旅遊必備的HSBC Debit Card，今次則介紹Outlet另一巨頭Premium Outlets在大阪的「Rinku Premium Outlets」。

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「Rinku Premium Outlets」是日本西部最大規模的Outlet，於二十週年即2020年8月完成第五期擴建。現在佔地5萬多平方米，除了店舖增至250間，逛一天也逛不完，還沿著海岸線新設Sea Side Park、美食廣場及glamping木屋，成為一個購物以外還兼備渡假元素的好地方。

由於Outlet鄰近關西國際機場，只與機場相隔一個車站，所以筆者建議大家可以第一天到達或者最後一天離開前來Outlet盡情購物和享受一番。



Outlet設計以是以歷史悠久的美國港口城市查爾斯頓（Charleston）為藍本，查爾斯頓擁有海邊美景和古老建築，是以前貴族的避暑勝地，跟Outlet的渡假風格很一致。







若果大家在十時前到達，便可以一邊聽著悠揚音樂，一邊欣賞所有店舖的員工整齊站在店舖的門口準時一齊開門的壯觀場面。



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