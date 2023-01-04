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上一篇文章提及筆者選擇酒店會考慮地點，其實地點又取決於旅遊期間會去甚麼地方，例如經常都會聽到的「京阪神」，即是京都府、大阪府和神戶市（兵庫縣），這些旅遊就會涉及跨府縣觀光，酒店是否鄰近轉乘車站就為最重要。

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交通樞紐

今天跟大家介紹的新大阪站萬怡酒店（コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション）位於大阪市淀川區，鄰近新大阪站。由於新大阪站是一個交通樞紐，入住這間酒店非常適合一日往返京都或神戶的旅程，或者一個旅程前往多個府縣觀光。

新大阪站跟大阪站只差一個車站，又被稱為大阪的玄關，因為乘搭新幹線進出關西時，必會經過新大阪站，有時一些路線是不會停大阪站，故大家要留意這一點，千萬不要以為大阪站是一個必經的大站。

途經新大阪站的路線包括東海道新幹線（往京都、名古屋及東京方面）、山陽新幹線（往神戶、廣島及博多方面）、九州新幹線（往熊本及鹿兒島方面）、一些比較常乘搭的JR路線及地下鐵御堂筋線。

另外，由關西機場乘搭關空特快列車「HARUKA」只需兩個車站，約50分鐘便到達新大阪站，非常快捷。

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