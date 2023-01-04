Travel & Dining

Fly with Luna - 夏月

加入最愛專欄　 收藏文章　

04/01/2023Photo: 由作者提供

京阪神跨府縣旅遊酒店推薦！交通極方便、大阪新幹線必經的Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station！

#日本 #旅遊 #京都 #試住報告 #travel #大阪 #神戶 #日本旅遊 #新幹線 #0+3 #JR西日本 #大阪站 #兵庫縣 #京阪神 #HARUKA #萬怡酒店 #關空特快列車

　　上一篇文章提及筆者選擇酒店會考慮地點，其實地點又取決於旅遊期間會去甚麼地方，例如經常都會聽到的「京阪神」，即是京都府、大阪府和神戶市（兵庫縣），這些旅遊就會涉及跨府縣觀光，酒店是否鄰近轉乘車站就為最重要。

 

Read more：將地平線化為客廳！性價比高大阪酒店推介：擁無敵海景、適合Outlet控！方便晚機到或早機走！

 

交通樞紐

 

　　今天跟大家介紹的新大阪站萬怡酒店（コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション）位於大阪市淀川區，鄰近新大阪站。由於新大阪站是一個交通樞紐，入住這間酒店非常適合一日往返京都或神戶的旅程，或者一個旅程前往多個府縣觀光。

 

 

　　新大阪站跟大阪站只差一個車站，又被稱為大阪的玄關，因為乘搭新幹線進出關西時，必會經過新大阪站，有時一些路線是不會停大阪站，故大家要留意這一點，千萬不要以為大阪站是一個必經的大站。

 

JR西日本路線圖 （圖片取自官網

 

　　途經新大阪站的路線包括東海道新幹線（往京都、名古屋及東京方面）、山陽新幹線（往神戶、廣島及博多方面）、九州新幹線（往熊本及鹿兒島方面）、一些比較常乘搭的JR路線及地下鐵御堂筋線。

 

（圖片取自官網

 

　　另外，由關西機場乘搭關空特快列車「HARUKA」只需兩個車站，約50分鐘便到達新大阪站，非常快捷。

 

（圖片取自官網

 

下一頁：城市全景

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

Unwrap yourself a joyful Season!
More On Fly with Luna
You May Also Like
#日本 #旅遊 #京都 #試住報告 #travel #大阪 #神戶 #日本旅遊 #新幹線 #0+3 #JR西日本 #大阪站 #兵庫縣 #京阪神 #HARUKA #萬怡酒店 #關空特快列車
More on Travel & Dining

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#Artinvest#Investment#Artcation#Clogs#Sex & Love#藝術品投資#personal trainer#2021vdaygift
Travel & Dining Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
回顧展望 2022
貨幣攻略
More
Share