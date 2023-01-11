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上一篇跟大家介紹新大阪站萬怡酒店（コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション）位於交通樞紐，鄰近新大阪站，是新幹線必經站，非常適合京阪神等跨府縣旅遊。

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筆者今次訂的package包括早餐和行政酒廊禮遇，整體來說除了入住還有餐飲體驗，令滿意度增加了不少分數。

早餐在餐廳Dining & Bar LAVAROCK用餐，位於三樓，跟酒店大堂同一層。早餐以自助形式，提供時間由上午六時至十一時。

行政酒廊位於十九樓，最高那一層，只要拍客房門咭便可進入，服務時間由早上六時半至晚上十一時，不同時段提供不同食物和飲品。

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