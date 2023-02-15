Travel & Dining

Fly with Luna - 夏月

加入最愛專欄　 收藏文章　

15/02/2023Photo: 由作者提供

大阪Glamping | SKY DOME阪南（三）：Welcome Drink放題、黑毛和牛、芝士火鍋、手磨咖啡，享受輕鬆煮野炊料理！

#咖啡 #日本 #旅遊 #早餐 #露營 #三文治 #煙肉 #燒烤 #美食 #BBQ #大阪 #旅行 #漬物 #泉州 #Glamping #黑毛和牛 #芝士火鍋 #法包 #無限飲 #0+3 #豪華露營 #SKY DOME阪南 #圓頂帳幕 #SKY DOME HANNANA #Welcome Drink #朱古力棉花糖 #西班牙蒜香橄欖油章魚 #洋葱沙律 #意式番茄煮紅鯛 #鐵鑄鍋 #帶骨香腸

　　一連兩篇筆者介紹了大阪府首個大型Glamping Site「SKY DOME阪南」的豪華住宿和各式活動，腦海中不期然浮現了一首暴露年齡電視廣告歌，「食得招積，住得舒適，遊得出色，旅遊超值，旅行搵……」，所以筆者今次就是要介紹Glamping食好西，食得招積！

 

Read more：大阪Glamping：「SKY DOME阪南」媲美酒店般豪華！圓頂帳幕配備完善、私家花園俯瞰大阪灣景色

Read more：大阪Glamping：繼續介紹動靜俱備的「SKY DOME阪南」！抱石、帳篷桑拿、營火、觀星，獨享大自然，愜意！

 

無限Welcome Drink

 

　　所謂「飲食」，有得「食」之前當然要「飲」，「SKY DOME阪南」提供迎賓飲品服務，包括汽水和酒精飲料，還可以無限添飲。

 

抵達「SKY DOME阪南」，眼前見到的建築物是行政樓，右邊窗口可辦理check in，跟著往右轉便是Welcome Drink區。

迎賓飲品包括6款汽水、檸檬沙瓦、生啤和Highball。

不喝酒的可以跟小貼士自製Mocktail。

無限飲不用怕飲到悶，還可以跟小貼士自製Beer Cocktail。

圓頂帳幕內俯瞰大阪灣景色，一邊享受美景，一邊享受美酒，心情特別舒暢。

無限飲當然由天光飲到天黑，由圓頂帳幕內飲到私家花園。

 

下一頁：豪華BBQ

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

Unwrap yourself a joyful Season!
More On Fly with Luna
You May Also Like
#咖啡 #日本 #旅遊 #早餐 #露營 #三文治 #煙肉 #燒烤 #美食 #BBQ #大阪 #旅行 #漬物 #泉州 #Glamping #黑毛和牛 #芝士火鍋 #法包 #無限飲 #0+3 #豪華露營 #SKY DOME阪南 #圓頂帳幕 #SKY DOME HANNANA #Welcome Drink #朱古力棉花糖 #西班牙蒜香橄欖油章魚 #洋葱沙律 #意式番茄煮紅鯛 #鐵鑄鍋 #帶骨香腸
More on Travel & Dining

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#Artinvest#Investment#藝術市場動向#Artcation#Clogs#糖癮#Sex & Love#藝術品投資
Travel & Dining Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
財政預算案2023-24
中概危與機
More
Share