15/02/2023Photo: 由作者提供
大阪Glamping | SKY DOME阪南（三）：Welcome Drink放題、黑毛和牛、芝士火鍋、手磨咖啡，享受輕鬆煮野炊料理！
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一連兩篇筆者介紹了大阪府首個大型Glamping Site「SKY DOME阪南」的豪華住宿和各式活動，腦海中不期然浮現了一首暴露年齡電視廣告歌，「食得招積，住得舒適，遊得出色，旅遊超值，旅行搵……」，所以筆者今次就是要介紹Glamping食好西，食得招積！
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無限Welcome Drink
所謂「飲食」，有得「食」之前當然要「飲」，「SKY DOME阪南」提供迎賓飲品服務，包括汽水和酒精飲料，還可以無限添飲。