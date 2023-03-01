Travel & Dining

Fly with Luna - 夏月

加入最愛專欄　 收藏文章　

01/03/2023Photo: 由作者提供

大阪Glamping | SKY DOME阪南（四）：一文看清預訂付款方法、交通安排、常見問題和行程懶人包

#日本 #旅遊 #露營 #試住報告 #大阪 #旅行 #懶人包 #預訂 #Glamping #日本旅遊 #0+3 #豪華露營 #SKY DOME #圓頂帳幕 #行程 #阪南 #房型

　　不少朋友看了筆者對大阪Glamping「SKY DOME阪南」食得招積、住得舒適和遊得出色的介紹，問了不少筆者的問題。正所謂心動不如行動，所以筆者今次一一解說，文末還會派福利「三日兩夜行程懶人包」，讓大家快快行動。

 

圓頂帳幕類型

 

　　「SKY DOME阪南」共有12座圓頂帳幕，當中包括4種類型。

　　
　　第一類型Sky Dome（スカイドーム），為直徑7M的圓頂帳篷，可容納二至五人，設有四張單人床和一張梳化床，面積約有四百多呎。

 

筆者就是入住這款「最樸實」的類型。

 

　　第二類型Jacuzzi Dome（ジャグジードーム），跟第一類型的分別就如名字所說，在私家花園多了一個按摩浴缸。

 

按摩浴缸在室外，使用時要穿著泳衣。（圖片取自官網）

 

　　第三類型Sky Dog（スカイドッグ），顧名思義就是可以帶愛犬一齊Glamping，跟第一類型和第二類型簡分別就是有更大的私家花園讓狗狗自由活動。

 

私家花園特別設有圍欄，無論狗狗和住客都玩得安心。（圖片取自官網）

 

　　第四類型Sky Grande（スカイグランデ），為直徑7M的圓頂帳篷，可容納二至十人，設有八張單人床和兩張梳化床，面積約有八百多呎。

 

官方特別推薦這一類型給三代同堂的家庭旅行。（圖片取自官網）

 

下一頁：住宿類型

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

Unwrap yourself a joyful Season!
More On Fly with Luna
You May Also Like
#日本 #旅遊 #露營 #試住報告 #大阪 #旅行 #懶人包 #預訂 #Glamping #日本旅遊 #0+3 #豪華露營 #SKY DOME #圓頂帳幕 #行程 #阪南 #房型
More on Travel & Dining

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#Artinvest#Investment#藝術市場動向#Artcation#露背#Clogs#糖癮#Sex & Love
Travel & Dining Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
領展供股
大國博弈
More
Share