加入最愛專欄 收藏文章

很多很多很多年前，筆者看過一個關於演員羅蘭的訪問。羅蘭說，很多人一直以為她獨身是陪伴媽媽，直到媽媽離世，她才發現一直以來是媽媽陪伴著單身的自己。這一番說話深深印記在筆者的心中，所以這篇文章的主題不是「帶爸媽去自由行」，而是「爸媽陪我自由行」。

筆者活到這個年紀，老爸老媽算行得、食得、玩得，儘管旅程使人勞累，筆者仍然覺得幸福和感恩。然而，要有一個順利開心的旅程也不是易事，所以筆者總結多年來累積的經驗跟大家分享以下10個小貼士。

#1天氣

凡事都是天時地利人和的結合，旅行遇上好天氣是計劃不來。不過，選擇秋高氣爽的天氣出行總比冰天雪地好。就好像有次冬天去日本新瀉，氣溫大約零至五度，出發前準備保溫內衣褲、發熱背心和頸巾、防風防水衫褲外套、防水防滑行山鞋等，由準備到行程當中都擔心爸媽會著涼生病，所以試過一次就好了。

#2 出行方法

筆者跟大家一樣都認為自駕遊較彈性，加上可以點對點，對於交通不便利的地方或不良於行的長者，無疑是一個好選擇。不過，就要犧牲一些同伴做司機，要看著其他人上車就睡或晚飯時盡情飲酒。當然有些東南亞地區能以相宜價錢包車那就最好。另外，直至有次跟爸媽試過鐵道遊，筆者才察覺這方法對長者來說也是不錯的選擇，因為長途列車都有洗手間，車卡間亦有休息區，長者多有腰痛等，長時間坐著會感不適，這正好讓他們走動舒展一下而又不影響行程進度。

#3 步速

鐵道遊的行程少不免會轉車轉線，而且有時要轉到另一個較遠的月台。筆者通常用Yahoo! JAPAN 路線情報提供的「乘換案內」編排行程，若果有長者同行，它的「歩く速度」選項功能就非常重要又好用，因為可以將步速選項由預設「少しゆっくり」改為「ゆっくり」，即將慢改為非常慢，那就不怕因為行得慢而錯過了火車。

#4 站內地圖

計劃交通時還可以有一個細節位留意，就是可以到官網查看「構内図」，即站內地圖，尤其是轉車站要好好把握時間，假設要由圖中4號台轉30號月台，那裏有升降機、電梯和洗手間都可以預先兩手準備。

#5 大浴場

筆者選住宿時除了行程尾聲多入住溫泉旅館，行程中都會選擇一些設有大浴場的日式商務酒店。無論是浸溫泉或泡湯，經過一日舟車勞動或遊玩，浸一浸可以消除疲勞、放鬆肌肉、減輕疼痛、舒壓助眠，冬天還可以驅寒。不過，這一安排都要考慮長者會否介意全祼。

Read more: 歷史悠久的溫泉之鄉！入住城崎溫泉古樸旅館，享受高級但馬牛懷石料理、特色鉄釜風呂







全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情