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10/01/2024

2024日本旅遊好時機：公開請假攻略、日本連休時間！15大日本花期，自製長假去賞花！

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　　2024年第一次跟大家見面，祝大家新年進步！身心健康！旅遊平安愉快！

 

　　新一年大家計劃了今年的旅行安排嗎？筆者將會有一個近的和一個遠的旅遊，而近和遠均可形容時間和地點。先賣關子，有機會再同大家分享。

 

　　若果大家未有任何旅遊大計，不妨參考筆者為大家準備香港假期、日本假期和日本花期資料，可以自製長假期去賞花，同時可避免跟日本人放連休的日子。

 

2024年1月至3月

 

大家有把握放一月的自製長假期嗎？日本的連休比香港還要多一天。

 

香港假期

元旦：1月1日（星期二）

 

日本假期

元旦：1月1日（星期二）

成人之日：1月8日（星期一）

 

香港連假攻略

12月30日（星期六）至1月7日（星期日），請4日放9日

 

日本連休

12月30日（星期六）至1月8日（星期一），請4日放10日

 

二月請3日放9日是全年第二「荀」的自製長假期。

 

香港假期

農曆年初一：2月10日（星期六）

農曆年初三：2月12日（星期一）

農曆年初四：2月13日（星期二）

 

日本假期

建國紀念之日：2月11日（星期日）

建國紀念之日補假：2月12日（星期一）

天皇誕辰：2月23日（星期五）

 

香港連假攻略

2月10日（星期六）至2月18日（星期日），請3日放9日

 

三月又可自製長假期，請4日放10日。

 

香港假期

耶穌受難節：3月29日（星期五）

耶穌受難節翌日：3月30日（星期六）

 

日本假期

春分之日：3月20日（星期三）

 

香港連假攻略

3月23日（星期六）至4月1日（星期一），請4日放10日

 

夢幻的櫻花。

 

日本花期

梅花：2月下旬至3月上旬

油菜花：3月中旬～4月上旬

櫻花：3月下旬～4月上旬

 

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