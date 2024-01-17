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Fly with Luna - 夏月

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17/01/2024

東京生蠔酒吧推介：吃盡來自日本9大產地的新鮮生蠔！關東「江戶前」蠔味濃郁、九州「小長井」鮮甜肉厚，新年「蠔」一餐

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　　眨下眼新一年已經過了三個星期，大家準備好展開新旅程嗎？未有頭緒，那可以看看筆者上一篇文章找靈感。

 

Read more: 2024日本旅遊好時機：公開請假攻略,日本連休時間！15大日本花期，自製長假去賞花！


　　當筆者構思接下來介紹什麼時，突然有感而發「希望新一年多一些好事」，靈感一閃，那就取「好」的諧音介紹「蠔」吧！

 

　　筆者今次要介紹一間受日本上班族喜愛，位於東京的生蠔吧Ostrea Oyster Bar & Restaurant（オストレア）。大家可別誤會筆者打錯字，「Ostera」是餐廳的名字，在拉丁文中便是指生蠔，可見餐廳對生蠔熱愛的初心。

 

Ostrea自2007年7月開業，至今有5間分店。

赤坂見附店：https://ostrea.jp/akasaka

六本木店：https://ostrea.jp/roppongi

銀座コリドー通り店：https://ostrea.jp/corridor

新宿三丁目店：https://ostrea.jp/shinjuku3

新宿住友ビル店：https://ostrea.jp/sumitomo

 


Ostrea的赤坂見附店是第一間店。

 


步入餐廳，第一眼就會被生蠔區吸引住。

 


Ostrea的赤坂見附店約有60個座位，分別有室外、吧台和餐桌的座位。吧台座位比較近門口，冬天時餐廳細心地為客人準備厚氈。

 


平日5時多，剛開店已有一枱客人，筆者走的時候，餐桌位差不多滿座。

 

 

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