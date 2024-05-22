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22/05/2024

玩盡東京巨蛋城：結合棒球賽+演唱會+遊樂園+Spa複合式娛樂設施，全天候好去處！

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　　上一篇跟大家介紹了在東京看Queen + Adam Lambert的「The Rhapsody Tour」演唱會，當日下午二時左右就到達東京巨蛋城換領演唱會入場門票和購買演唱會的周邊商品，而最早可以入場為時間下午五時，那怎樣打發中間數小時的時間呢？所以筆者今次跟大家介紹東京巨蛋城（東京ドームシティ／Tokyo Dome City）這個複合式娛樂設施有甚麼好玩。

 

Read more：東京朝聖就是為了看演唱會！人生必看殿堂級搖滾樂隊Queen「The Rhapsody Tour」演唱會！Freddie Mercury與Brian May同台演出場面感人

 

說到東京巨蛋城，最標誌性當然是東京巨蛋。場館運用氣壓差撐起屋頂的薄膜形成圓頂，館內可容納五萬多人，是舉辦棒球賽和演唱會等活動的頂級場所。場館設有TOKYO DOME TOUR可付費參加，跟著導賞員參觀東京巨蛋的不同區域。

東京巨蛋是日本職業棒球讀賣巨人隊的主場，場外場內都有不少以棒球為主題的裝飾。

還有讀賣巨人隊官方的旗艦店，售賣巨人隊相關的周邊商品。

另外，在東京巨蛋21號閘口旁是野球殿堂博物館，它是日本首間以棒球為主題的博物館，館內收藏了很多職業選手及業餘愛好者的棒球歷史資料，亦會展示每年被評選為棒球殿堂級人物的肖像浮雕。

 

下一頁：老少咸宜的遊樂園

 

 

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