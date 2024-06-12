東京朝聖日本第一間咖啡專門店：琥珀咖啡！呷著罕有陳年咖啡，感受昭和氣氛與咖啡職人精神

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大家喜歡喝咖啡嗎？日本人喝咖啡非常普遍，想必是他們的繁忙生活跟香港人一樣需要一杯「回魂啡」，所以無論便利店或自動售賣機都可以很方便買到咖啡，味道也有很多選擇，牛奶咖啡、黑咖啡、炭燒咖啡、微糖、無糖等等，而且通常細細罐，幾口便可喝完，又繼續忙碌。年初東京之行，筆者就是想放下忙碌，所以找了一間特別的咖啡店去放鬆一下，這就是今次要介紹的「琥珀咖啡 」（カフェ・ド・ランブル／Cafe De L'Ambre）。

琥珀咖啡是日本第一間咖啡專門店，由關口一郎創辦。關口一郎最初是從事電影器材相關工作，時常以自己手沖的咖啡招呼客人，逐漸來找他的人不是為談公事，而是為喝他沖的咖啡。後來電影器材公司倒閉，關口一郎原本打算開一間閃光燈相關的公司，但那時候有很多以前的咖啡迷建議他開一間自己的咖啡店，還會為他介紹顧客，就是這樣琥珀咖啡於1948年在西銀座開業，當時銀座最貴的咖啡賣90日圓，而琥珀咖啡就賣100日圓，有些人批評太進取，還嘲諷十日內會結業，不過顧客總是誠實，琥珀咖啡非常受歡迎。到70年代，因隔壁的餐廳發生火災琥珀咖啡才搬到現在的店。關口一郎把一生時間都放在咖啡上，即使超過百歲仍經常出現在咖啡店內，雖然現在已經仙遊，但其職人精神被外界譽為「咖啡之神」。

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