遊鎌倉必吃名物：生白飯魚！湘南海岸直送餐桌！一次品嘗白飯魚6種食法，鮮甜香脆佐酒下飯絕配！

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上一篇文章介紹了鎌倉的人氣景點「鎌倉高校前站」，這個平交道每年吸引了不少《男兒當入樽》的粉絲去朝聖，而今篇文章則介紹鎌倉的名物「生しらす」，即生白飯魚。

Read more: 粉絲朝聖！《男兒當入樽》經典場景鎌倉高校前站：追尋青春熱血男人的浪漫！附避開人潮地圖

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