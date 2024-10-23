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23/10/2024

東京人氣拉麵：入鹿TOKYO六本木！米芝蓮必比登推薦 + 拉麵百名店，品嘗精心熬製四重奏湯頭魅力

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　　根據網上資料，日本有約5.5萬間便利店，拉麵店也有約5.2萬間，可見拉麵店這一日本國民美食「總有一間在附近」。在東京都的7千多間拉麵店中，想品嘗到得獎或高分的拉麵也不是容易，因為有些店採用「予約制」，需要在特定日子提前預約，可能是前一天或前一星期，並在特定時間開放網上預約。還有一些店需要當天親自到店外登記，並在指定時間返回。這些方法對於旅客來說較難編排行程，所以今次筆者介紹的「入鹿TOKYO 六本木」相對來說是一間「觸手可及」的東京人氣拉麵店。

 

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入鹿TOKYO在東京有兩間店，本店位於東久留米市，遠離東京市中心。筆者光顧的是位於六本木的分店，地點更為便利。

 

「入鹿TOKYO 六本木」於2021年開業，除了在2022年和2023年連續兩年被日本食評網站Tabelog評為「東京拉麵百名店」，還在2023年和2024年榮獲米芝蓮必比登推薦。剛發佈的《2025年米芝蓮指南東京版》中，日本限定內容拉麵篇推薦了17間拉麵店，「入鹿TOKYO 六本木」也是榜上有名。

 

「觸手可及」的方法就是最傳統的方式，直接在店外排隊，當然，大家都有心理準備，「入鹿TOKYO 六本木」是排隊店。

 

大家要留意排隊的指示，前一張圖是A段的龍尾，A段站滿人後，就要過對面馬路去B段排隊。大家也要遵守排隊的規則，幾多個人光顧就要幾多個人一起排隊，不可以只派代表排隊。

 

下一頁：享用美食的禮儀

 

 

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