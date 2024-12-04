04/12/2024
東京澀谷人氣地標SHIBUYA SKY！探索夕陽下的富士山、東京鐵塔和東京晴空塔
當提到東京的「澀谷」，想必大家腦海中浮現的畫面便是「最繁忙的大型十字路口」，或澀谷車站外的知名景點「忠犬八公紀念銅像」，今次筆者要介紹的是澀谷的一個人氣新地標——「SHIBUYA SKY」。
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04/12/2024
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