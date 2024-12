加入最愛專欄 收藏文章

踏入十二月,不論是走進商場或是屋苑,四處都彌漫著濃厚的聖誕氣氛。腦海中不禁浮現出那首熟悉的旋律:「I feel it in my fingers, I feel it in my toes, Christmas is all around me, And so the feeling grows…」。大家還記得這首歌嗎?這首「Christmas Is All Around」是改編自「Love is All Around」的聖誕曲,出自2003年以聖誕節為主題的英國浪漫喜劇電影《Love Actually》。不知不覺,這部電影和這首歌已經陪伴我們二十多年了。說遠了,若果大家今年會在東京過聖誕,不妨到以下筆者介紹的地方去享受浪漫夢幻的聖誕。







