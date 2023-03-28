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每年出席錶展，一堆媒體老友都會來推測每年的錶壇風向，譬如各大門派的大複雜腕表有甚麼新搞作，人氣經典品牌有甚麼複刻款，創意鬼馬的一眾品牌能在錶盤上有甚麼意想不到的佈局，還有個一定會說到話題 – 今年的人氣色盤是甚麼？

合理忖測，每年各大品牌在展前可能都有商議過今年的大風向，闊別多時回歸實體的Watches and Wonder也不例外嗎？嗯嗯，看一看多個展商端出來的功課，像是又似不是。如果要說今年比較具人氣的錶盤色的話，藍與綠實在是叮噹馬頭。

篇幅有限，雖不能如數家珍，不妨重點羅列一下。說來說去，老編其中一個深愛的品牌Panerai打從新CEO上任後，開天闢地的品牌風格或者讓老錶迷有點不習慣，但說到經典表款，品牌絕對手到拿來，像Radiomir Otto Giorni腕錶配備藍色粒紋錶盤PAM01348，錶盤3時位置印上8 giorni brevettato字樣，當然就是八日鏈的意思，向1956年的Panerai 錶款設計致敬之情不由分說，加上古先生傾情代言，帥氣。雖然心水清的錶迷都記得小沛的藍盤像PAM690、PAM932早有前科，但好東西又怎會嫌多呢？

就算同樣的一抹藍，但從不同品牌DNA出發再而演繹，的確出來的效果又是各自精彩，像以飛機錶板儀啟發的品牌Bell & Ross，今次帶來的BR 03-93 GMT BLUE兩地時間腕錶的就是翱翔天際的藍；Vacheron Constantin Overseas系列腕錶是縱橫四海的大海之藍；伴以一輪美鑽的藍盤的Piaget Polo Perpetual Calendar Ultra-Thin；象徵南極探索的Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen South Pole（Boutique Exclusive）是挑戰極地壯志雄心的藍；而Patek Philippe Calatrava 24-Hour Display Travel Time - Ref. 5224R-001是屬於氣度高雅的時間旅行者的藍。

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