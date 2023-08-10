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對於愛喝雞尾酒的朋友，如果動輒遊走亞洲各地，不管是出差還是旅遊，在有限的時間Bar Hopping，正正是Quota有限，必須要貴精不貴多。當然，最好有業界精英為你精挑細選，把亞洲最頂尖的酒吧羅列出來。新一屆的Asia’s 50 Best Bars頒獎典禮名單又出爐了，當中有多少家是你的心水之選？

簡單介紹Asia’s 50 Best Bars這個年度頒獎典禮，它們與50 Best目的地合作夥伴香港旅遊發展局合作舉辦，是自2019年以來亞洲酒吧界的首次大型聚會。這個讓人期待的倒數計時活動匯集了來自亞洲17個城市的酒吧，當中有很多熟悉的名字，而來自香港的COA連續三年獲評為The Best Bar in Asia，同時榮獲The Best Bar in Asia及The Best Bar in Hong Kong的殊榮。

酒吧由調酒師兼老闆Jay Khan於2017年創立，其名字源自收割龍舌蘭的工具，並陳列200多瓶龍舌蘭酒、梅斯卡爾酒和其他手工釀製的墨西哥烈酒（例如aicilla、bacanora、sotol和charanda）。Jay是一位擁有超過15年經驗的資深調酒大師，在2020年Asia's 50 Best Bars 中獲評選為Bartenders’ Bartender。COA於2019年首次上榜，獲得Highest New Entry Award第12位，自此人氣節節上升，最終穩坐讓人夢寐以求的榜首位置。小編記得曾經在疫情期間去探店，一整個晚上都沒幾個客人，當時還跟Jay聊上了，發覺它們家的酒非常有特色，專攻一類型的基酒去調配千變萬化的雞尾酒是一件很困難的事，然而它們不但做到了，而且饒富創意。慶幸它們捱過了疫情，現在變得其門如巿，店外總有一堆遊客與本地酒伶聞風而至等待排隊進店，倒是我之後就少了機會探店了，哈哈。

本地熟悉的名字還有不少，譬如像Darkside, Penicillin, The Old Man, Quinary等，相信你都可能在這些酒肆度過了不少個夜晚，不過如果出埠的話，記一下來自日本、泰國、南韓等地榜上名字又是必須的。譬如BKK Social Club，今年較之前上升7位，躍居至第3位，同時獲選為The Best Bar in Thailand。東京Bar Benfiddich排名第4位，比去年的第5位上升了一位，並獲得了The Best Bar in Japan的稱號。首爾的Zest名次迅速上升43位至第5位，亦憑此贏得Nikka Highest Climber Award及The Best Bar in Korea。

Asia’s 50 Best Bars內容總監Mark Sansom與我們分享：「很高興能夠在香港表揚亞洲充滿活力的酒吧業界，這是我們首次在這個輝煌的飲食之都舉辦50 Best活動。亞洲的酒吧不斷挑戰極限，創造更美妙的品酒體驗，而今年上榜的亞洲17個城市的酒吧展現出一流才華和創造力，正正印證了這一點。我再次祝賀Jay Khan和COA團隊繼續蟬聯榜首，成為亞洲首間連續三年排名第1位的酒吧。」

而在名單隆重揭曉當晚，Rémy Martin人頭馬作為2023年Asia’s 50 Best Bars活動的官方干邑合作夥伴，並贊助Rémy Martin Legend of the List及The Best Bar in Singapore兩個獎項，以別具品味的特調美酒為活動錦上添花。早前先於四季酒店舉行的頭炮活動Bartenders’ Feast中，大會特別以Rémy Martin人頭馬V.S.O.P.調製了兩款特色雞尾酒，隨後又在瑰麗酒店舉行的頒獎典禮上，Rémy Martin人頭馬與Tokyo Confidential攜手為賓客呈獻另外兩款特色雞尾酒，進一步提升品嚐Rémy Martin人頭馬的品位與趣味。

查詢：Asia’s 50 Best Bars

https://www.worlds50bestbars.com/asia/list/1-50







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