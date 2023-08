加入最愛專欄 收藏文章

對於愛喝雞尾酒的朋友,如果動輒遊走亞洲各地,不管是出差還是旅遊,在有限的時間Bar Hopping,正正是Quota有限,必須要貴精不貴多。當然,最好有業界精英為你精挑細選,把亞洲最頂尖的酒吧羅列出來。新一屆的Asia’s 50 Best Bars頒獎典禮名單又出爐了,當中有多少家是你的心水之選?

簡單介紹Asia’s 50 Best Bars這個年度頒獎典禮,它們與50 Best目的地合作夥伴香港旅遊發展局合作舉辦,是自2019年以來亞洲酒吧界的首次大型聚會。這個讓人期待的倒數計時活動匯集了來自亞洲17個城市的酒吧,當中有很多熟悉的名字,而來自香港的COA連續三年獲評為The Best Bar in Asia,同時榮獲The Best Bar in Asia及The Best Bar in Hong Kong的殊榮。

酒吧由調酒師兼老闆Jay Khan於2017年創立,其名字源自收割龍舌蘭的工具,並陳列200多瓶龍舌蘭酒、梅斯卡爾酒和其他手工釀製的墨西哥烈酒(例如aicilla、bacanora、sotol和charanda)。Jay是一位擁有超過15年經驗的資深調酒大師,在2020年Asia's 50 Best Bars 中獲評選為Bartenders’ Bartender。COA於2019年首次上榜,獲得Highest New Entry Award第12位,自此人氣節節上升,最終穩坐讓人夢寐以求的榜首位置。小編記得曾經在疫情期間去探店,一整個晚上都沒幾個客人,當時還跟Jay聊上了,發覺它們家的酒非常有特色,專攻一類型的基酒去調配千變萬化的雞尾酒是一件很困難的事,然而它們不但做到了,而且饒富創意。慶幸它們捱過了疫情,現在變得其門如巿,店外總有一堆遊客與本地酒伶聞風而至等待排隊進店,倒是我之後就少了機會探店了,哈哈。

本地熟悉的名字還有不少,譬如像Darkside, Penicillin, The Old Man, Quinary等,相信你都可能在這些酒肆度過了不少個夜晚,不過如果出埠的話,記一下來自日本、泰國、南韓等地榜上名字又是必須的。譬如BKK Social Club,今年較之前上升7位,躍居至第3位,同時獲選為The Best Bar in Thailand。東京Bar Benfiddich排名第4位,比去年的第5位上升了一位,並獲得了The Best Bar in Japan的稱號。首爾的Zest名次迅速上升43位至第5位,亦憑此贏得Nikka Highest Climber Award及The Best Bar in Korea。

Asia’s 50 Best Bars內容總監Mark Sansom與我們分享:「很高興能夠在香港表揚亞洲充滿活力的酒吧業界,這是我們首次在這個輝煌的飲食之都舉辦50 Best活動。亞洲的酒吧不斷挑戰極限,創造更美妙的品酒體驗,而今年上榜的亞洲17個城市的酒吧展現出一流才華和創造力,正正印證了這一點。我再次祝賀Jay Khan和COA團隊繼續蟬聯榜首,成為亞洲首間連續三年排名第1位的酒吧。」

而在名單隆重揭曉當晚,Rémy Martin人頭馬作為2023年Asia’s 50 Best Bars活動的官方干邑合作夥伴,並贊助Rémy Martin Legend of the List及The Best Bar in Singapore兩個獎項,以別具品味的特調美酒為活動錦上添花。早前先於四季酒店舉行的頭炮活動Bartenders’ Feast中,大會特別以Rémy Martin人頭馬V.S.O.P.調製了兩款特色雞尾酒,隨後又在瑰麗酒店舉行的頒獎典禮上,Rémy Martin人頭馬與Tokyo Confidential攜手為賓客呈獻另外兩款特色雞尾酒,進一步提升品嚐Rémy Martin人頭馬的品位與趣味。

