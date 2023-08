加入最愛專欄 收藏文章

坊間有句老話,“You are what you drink”,畢竟平日吃喝玩樂之餘,同樣是反映一個人對生活的態度與要求。能夠一邊喝酒,一邊體現生活那該是多麼好的事情。因此近年很多酒類品牌明白到,跨界的力量絕對是一加一大於二,譬如與潮牌合作,又或針對環境保育議題與相關的機構共襄善舉,酒界當然樂見更多元化的業界風氣。

#1大海鹹香威士忌飄出果香:Talisker x Parley Wilder Seas 威士忌

大海孕育無數生命,讓人無法不讚嘆自然之美,這份崇高敬意就像受海洋啟發的Talisker與Parley的合作初心,Parley作為關注海洋保育的國際機構,與由大海而生的Talisker聯手推出特別版威士忌Wilder Seas,其瓶身、招紙均以100%再生環保物料打造,去除多餘包裝,除此之外,賣出的每瓶威士忌更會向Parley捐出3英鎊的相應比例收益,真正地為保護海洋出一分力。

回說這瓶設計風格簡潔的Wilder Seas威士忌,它同樣是Talisker首次的大胆嘗試,認識品牌的朋友都知道品牌之前沒有試過換桶或熟成於XO干邑桶,因此今次的口味除了一貫的大海鹹香外,口感還帶了白葡萄乾與無花果的甜美味道,當中煙薰與黑胡椒的辛辣尾調更讓人難忘。要為大海保育出一份力,原來竟是舉手之勞,還可以有新簇特色的威士忌品嚐啊。

#2 聯乘日本潮流教父:Penfolds x HUMAN MADE One by Penfold 企劃

酒類與潮流界別的合作雖說不是特別多,但正好跨界的不同元素動輒才能帶來更多花火。像來自澳洲的著名紅白酒品牌Penfolds 奔富近年致力年輕化,不論是巿場活動以至聯乘活動都見其心思,品牌最近帶來了非常有趣的潮牌聯乘。

來自日本的潮流教父NIGO受邀成為其第一位創意合作夥伴,與這個擁有約180年悠久歷史的酒莊聯袂帶來的首個項目“One by Penfolds”。該系列葡萄酒圍繞「多元、無界、共融」等價值為核心,展現 Penfolds 奔富於全球各大產區的風土獨特及葡萄品種特性。

近年搞作多多的NIGO,早前被任命為 LVMH 旗下 KENZO 藝術總監而為人熱話,而今次的期間合作將讓NIGO在未來數年主導奔富葡萄酒品牌的多項專案。說回今次聯乘,他以其一手創立的獨立潮牌HUMAN MADE元素,打造這個合作項目。NIGO談到萌生“ONENESS”當中包含了更重要的信息要傳達:「我們每個人的存在都是獨一無二的,通過融納彼此的差異,得以共融並成為一體。」表達這一想法的瓶子設計上裝飾有動物圖案,NIGO運用其標誌性的設計風格,為 One by Penfolds 酒標設計了鱷魚、公雞、熊貓和棕熊四種動物圖案,著實是一望而知出自其手筆,四款圖案分別代表澳洲、法國、中國和美國等四個 One by Penfolds 葡萄酒的原產地,其中One by Penfolds Red Blend China 僅於中國發售。

以“ONENESS”為概念,遵循酒莊引以為傲的“house style”,帶來這一系列酒體適中而富層次感的葡萄酒,包括來自澳洲的有2022年Chardonnay白葡萄酒、2021年Shiraz紅葡萄酒、Cabernet Sauvignon紅葡萄酒,來自法國的則有2021年GSM紅葡萄酒與2021年混釀紅葡萄酒等。

當然,千萬別錯過,發售紀念限定商品的登場。HUMAN MADE推出印有4種動物圖案的T-Shirt及Jacket。至於其他合作酒款及限定商品,請參閱奔富網站了解詳情咯。







