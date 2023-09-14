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源於大麥精釀而成的不少威士忌與雪茄都能成為佳偶，但其實很多其他烈酒與雪茄同樣能帶來妙不可言的Pairing體驗，別讓既定的認知與框架束縛自己。譬如其他烈酒裹，你也能找到相近又或互補的有趣言語。像一些雪茄會有花香、雪松木、奶香等，這和RUM酒等動輒帶著花香、奶油香味可謂如此一輒；又有些雪茄會帶著黑朱古力、辛辣黑胡椒、香料、皮革等氣息，這跟干邑、雅文邑等特色也是異曲同工。

1/ Rum：Havana Club 7 RHUM RUM

出產自「世界糖廠」古巴，以甘蔗為主要源材料的RUM酒給大部份人的印像都是用作雞尾酒的基酒。然而，高品質的年份RUM酒絕對適合淨飲，像Havana Club這款深色的陳年dark rum，豐富果香與花香撲鼻而來，然而辛辣的白胡椒、薑絲和香料口感卻呈現得剛勁有力，再點上一根正宗的古巴大雪茄，你也能一秒變身成為個性豪邁的古巴大豪客。

2/ Cognac：Hennessy Paradis









近年的干邑逐步走向高端兩極化，譬如說老牌干邑大戶Hennessy（軒尼詩）在X.O.之上又加了Paradis及Paradis Imperial，由第八代master blender Renaud Fillioux de Gironde創造出來，Paradis注入年份動輒由年份由50年至100年不等的珍罕干邑，香醇深炯及豐富、飽含辛辣而微妙的氣息，香料和糖浸水果的香集中地揮灑在味覺，質感猶如天鵝絨般的圓潤口感，整體營造出無可比擬的奢華感。如此複雜卻又層次多變，只能配上一支巧手精製的古巴手捲雪茄了吧！

3/ PORT：Taylor’s 10 YO Tawny Port

波特酒據大部份人的認知，當然就是讓一餐精彩法式晚餐完美收結的餐後酒吧。濃郁的果甜氣息讓人誤會它無法與雪茄相配，然而年份靠上乘的波特酒免卻了過份的甜美口味，像Taylor’s這款波特佳釀它還帶有更複雜的蜜餞、烤菓味、香料氣息，餘韻如絲細緻而美好。來一根像Royal Robusto富亁草、香料和蜂蜜氣息的雪茄，應該不會喧賓奪主吧。

4/ Armagnac(雅文邑)：Chabot Prestige No.8

雅文邑或者不像干邑般人氣旺盛，最少在我國的干邑大戶廣東地區，那些酷愛干邑的資深酒徒還是多出很多。但其實有不少的雅文邑都是質素極高的好酒，像這款Chabot Prestige No.8是由8個珍罕年份（最老的是1938年，最年輕的也是1976年！）的佳釀調和而成，口感醇厚、柔順，香氣濃郁，擁有焦糖拖肥、成熟梨子、煮熟桃子等火熱的香氣，每個年份各具風情，如此尤物只有選上同樣珍罕高貴的雪茄才能匹配。你心目中又想到哪一支呢？







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