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長假在即，你是否已經籌劃好這個普天同慶的節日裏，要怎麼跟挈愛親朋度過嗎？不過假日又不一定要出行遠門，即使留在香港，也有很多充滿氣氛的好酒吧讓你串門，甚至跟大伙兒喝一杯滋養身心的雞尾酒又有何不可呢？

聖誕薑餅屋：Shady's Gingerhaus

一年裏面的眾多節日中，相信聖誕會是當中最具氣氛的慶節之一。要在一家聖誕小木屋甚至薑餅屋中度過開心的聖誕，聽來有點妙想天開，然而來自德國的氈酒品牌Monkey 47於上年聖誕卻來了令人欣賞的The Shady Chalet聖誕小木屋。承接去年的成功，今年今年再接再厲與Shady Acres為大家呈獻Shady's Gingerhaus。

Monkey的奇妙世界是怎麼一回事？只要走進這個期間限定的 Shady's Gingerhaus 便能理解。整個酒吧從室外到室內都由薑餅曲奇瓷磚砌疊而成，薑餅曲奇上裝飾著美味的白色糖霜，讓您的感官為之著迷。巨大的薑餅窗戶將德國神秘的黑森林美景盡收眼底。萬萬不要錯過奇思妙想的倒掛聖誕樹，它營造出令人愉悅和驚嘆的氛圍。

Shady's Gingerhaus 更以極受歡迎的聖誕甜點為靈感，推出招牌熱香料酒 (Mulled Wine) 和每週轉換口味的聖誕冰沙調酒，包括懷舊的蛋奶酒風味、令人舒適又溫暖的愛爾蘭咖啡口味，以及誘人甜美的太妃糖布丁味道，讓你盡情享受。當然，慶祝聖誕這個最為歡樂的節日又怎可以少了甜點呢？它們特別準備了聖誕特濃咖啡馬丁尼，再配上一塊可愛的薑餅曲奇。

由即日起至2024年1月3日期間，Shady's Gingerhaus將舉行多項聖誕節慶活動、客席調酒師駐場、豐富的禮品，以及更多的有趣玩意，有興趣渡過一個Funky Monkey聖誕節的朋友千萬不要錯過了。

營業時間：星期一至五 5pm-1am | 星期六至日3pm-1am

地址：中環卑利街46號地下

電話：9220 4344

以天然草藥入酒：Dr. Fern's Gin Parlour的療癒之旅

Hidden Bar近年在香港似乎是個人氣點子，但單純地販賣人氣又怎能長做長有呢？必須要像位於中環置地廣場的神祕隱藏「診所」酒吧Dr. Fern's Gin Parlour般有更清晰定位，像早前它們推出一系列嶄新「處方」特調，相信會是對酒友們味蕾的福音。它們帶來的每款雞尾酒和Gin & Tonic都經過精準調配，巧妙融合科學和創新。以香港最龐大的氈酒收藏聞名的Dr. Fern's Gin Parlour，酒架上擺滿來自世界各地的400多款氈酒，用來打造無盡的搭配組合，稱得上是個挑戰味覺與想像力的遊樂場。

每款「處方」都是Dr. Fern's Gin Parlour的「醫生」調酒師以獨具匠心的手法調製。透過混合植物成分和氈酒，以非傳統的療法突破了調酒學的界限。全新酒單源自「氣」等古老智慧，結合中國和印度傳統草藥與現代調酒技術，令人耳目一新的雞尾酒更能夠滋養靈魂。這些「處方」Gin & Tonic調酒混合植物療法，附有不同的劑量和醫生說明，偶爾放縱一下療癒身心，有助舒緩及減壓。

Dr. Fern's Gin Parlour的全新酒單帶來六款精心調製的「處方」，讓你盡情享受微醺時光。 Essence of Qi 融合了藥用草藥和現代調酒技巧，能夠激發您身體上的氣場能量流動；而The Queen's Tranquilliser則是緩解壓力的完美飲品。Dr. Pho是派對後必備的能量飲品，而7 Chakra Elixir能夠打開你的七大脈輪，帶來更深層的自我內心連接。Shang High Booster是一款為您帶來好運和財運的幸運飲品，最後，Odaiji Ni Antidote能夠治癒每個需要撫慰的心靈。

而即使足不出戶，它們依然為你無間送上好酒，說的是Dr. Fern's的「處方禮盒」。「醫生處方氈酒套裝」內藏700毫升氈酒一支、湯力水一瓶、一支載有乾燥香草和植物的試管，以及一張醫生的說明書，教您如何調製完美Gin and Tonic。來親手調配屬於個人的氈酒靈藥，享受歡樂時刻。

營業時間：星期一至四 5pm-1am | 星期五至六5pm-2am | 星期日 4pm – 12am

地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭地庫B31A

電話：2111 9449







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