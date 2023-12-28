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天寒地凍，原本總會聯想到假如可以出走他方，去到地球的另一半，享受澳紐等地的和暖冬天那該是賞心樂事。不過，看到澳洲當地近期天氣反常，多少擔心對當地酒業的影響。對啊，講起澳洲酒，大概你馬上聯想到的是其充滿青草氣息、礦物風味的紅白酒。不過你可曾接觸過澳洲威士忌？可能聽到這裏你甚至會心存懷疑：澳洲有出產威士忌嗎？當然有，而且其歷史其實相當悠久，而近年在國際舞台上備受矚目的澳威新貴，更是尙地精釀威士忌文化的表表者。

墨爾本過往的輝煌

澳洲曾經是全世界第四大威士忌生產國。1920年代當蘇格蘭與加拿大的威士忌產業正在向上攀升時，禁酒令宣判美國威士忌產業死刑，愛爾蘭威士忌亦隨之衰退。澳洲威士忌產業在1950年代達到頂峰，在威士忌的市佔率高達70%。但二次世界大戰後全球關稅制度的瓦解為澳洲威士忌產業敲響了喪鐘。去到1980年代早期，這個曾經是充滿活力的澳洲威士忌正式凋零並死亡。甚至連南澳的獨立威士忌酒廠如Milne's、Hamilton's與Smith's選擇賣給吉爾比或是停止製造威士忌。

精釀蒸餾廠

後來的威士忌業全賴一些當地人的有心人逐步光復，正因為這樣他們很多都是規模很小的（因此精品釀酒的方式正切合他們的營運模式），而且最初過程都是無師自通、誤打誤撞，直到近年才有一些成績上的躍進。現時為數約200間的澳洲蒸餾廠當中，有1/3蒸餾威士忌。澳洲威士忌的生產世界區分為每年生產15000公升純酒精的微型蒸餾廠〈Microdistilleries〉與幾百到15000升純酒精的納米型蒸餾廠〈Nano Distilleries〉。

自1998年出現了一款由Tasmania的Cradle Mountain與蘇格蘭Springbank Distillery調和的Double Antipode起，澳洲的創業家開始將目光投向威士忌獨立裝瓶事業，因此成立了Trapper's Hut、the Quoll、Tasmanian Collection、Heartwood系列等獨立裝瓶威士忌品牌。澳洲威士忌產業逐漸復蘇，開始有新的經銷商為新酒廠甚至是納米蒸餾廠威士忌經銷與成立銷售團隊。Starward Distillery視Diageo為一策略性投資者。其後又有澳洲知名企業併購Lark、Overeem與Nant，並且取得Redlands Distillery的股份。

澳洲最具人氣的威士忌廠之一：Starward Nova Single Malt Whisky

Starward 酒廠相信就是澳洲當地最具人氣的威士忌廠之一，其廠房對外開放的觀光團每年引來大量遊客到訪。而這款Nova 是 品牌眾多產品中的王牌單品，在澳大利亞紅酒木桶成熟，豐富設拉子、黑皮諾和赤霞珠等葡萄的特有氣息，保留在直接來自釀酒廠的酒桶之中，再經過輕微燒焦或蒸煮木桶處理。豐滿圓潤紅色水果、黑莓等熱帶果香基調，配合微微辛辣的橡木桶香，細緻平衡令人迷醉。

頂尖的蒸餾酒廠：Lark Classic Cask Single Malt Australian Whisky

貴為其中一家Tasmania頂尖的蒸餾酒廠，Lark Distillery的擁有人在1992年意識到原來Tasmania有一切能釀造出美妙麥芽威士忌的材料，但那時似乎無人將之投入生產，於是便成立了這家酒廠。而說到這款品牌長紅的單品，經過精挑細選的強度小木桶陳釀，將當中的菓香與香料辛辣完美平衡，富糖醬與雲尼拿的香甜口感，同時餘香有一抹Tasmania泥煤煙燻口味，令人難忘。







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