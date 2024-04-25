威士忌的另類投資：購入酒桶，成為真正的高階威士忌酒迷！

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對於很多資深的威士忌酒迷而言，直接購入酒桶是個既近又遠的事情，因為這可能會是個動輒涉及天文數字的投資項目，但其實這還是取決於個人，看近年各地的酒桶買賣行業有如雨後春荀，甚至有認識的酒迷買桶為女兒出生自訂年份酒，說要為愛女遙遠的成人禮準備。這聽來買賣酒桶豈止是一種純粹投資，它更可以是一種生活品味的顯現。且讓威士忌原桶交易平台Cask Trade的創始人Simon Aron詳細分享。

一個品牌的創立，往往源自一份希望改變的動力。而Simon娓娓道出的這個故事，又有點似曾相識，「我喜歡喝威士忌，輾轉間開始了購買酒桶。而當中有很多令人相當不愉快的經歷，譬如我試過多年前購買的威士忌酒桶，在中介公司的存倉中不翼而飛，後來發現原來公司錯誤地賣給了包括我的另一位客人，他們最終退款了，但那個我心儀的酒桶價錢在幾年間升了一倍，加上花費的心思，這種失望的遭遇著實令人很氣餒。」

Simon打從1991年已經創業，一直從事的卻是IT行業，而從興趣啟蒙去做起酒桶貿易生意，卻是2017年才開始的事情，可以想像去探索一個新領域當中的苦樂與挑戰。「在過去的五年，Cask Trade 已向超過 1800 位私人客戶和大約 150 家獨立裝瓶商售出約 9000 桶單桶威士忌，業務遍及全球六大洲。看似豐收的日子，但當中的競爭愈演愈烈，從創業時期業內僅幾個競爭同業，到目前已經發展到50、60個單位。而且別忘了疫情的幾年，坦白說我們的生意額不跌反升，大概全因對很多人來說在家沒事，不如喝喝好酒，學學新的投資也無妨。但因為疫情隔離帶來了很多的不便，譬如我們要一個人走到國際速遞公司的特定地點，把海量的酒版寄到不同客戶，每次就要用上一整天的時間，工作量實在讓人太累。」

既然競爭是如此激烈，那到底要如何保持優勢就至關重要，「我們售賣從1973年到2023年的蒸餾的單桶烈酒，酒齡橫跨50年，遍佈全球170家酒廠的威士忌、朗姆酒、干邑和雅文邑等我們都有涉獵。我們花了很多的心力與眾多著名的蒸餾廠保持良好關係，像Glenrothes、Bunnahabhain、Caol Illa、Springbank 等威士忌廠，要知道很多的威士忌廠並不太願意賣掉它們珍貴的單桶酒藏，因此在採購過程中我們必須要做足功課，從盡職審查，以至做報告研究都是讓客戶放心的基本要求。同時，我們為客戶提供可靠的物流管理，讓客所能輕易透過網上了解到購買酒桶的狀況，以至能經常試到樣本，預期酒的陳釀進程。」

相信對一般的新手投資者而言，合適的買賣時機是個重要的事情，因為威士忌的生命取決於木桶中的陳釀時間，「在出售或裝瓶單桶時，你的需求是決定因素，但你也需考慮威士忌本身的年份。威士忌的酒齡和風味是兩個需要考慮的重要因素。裝瓶年份可以根據市場趨勢和傳統來決定，例如一些威士忌經典年份為 10、12、15、18和21年。我們的銷售數據也帶出相同結論。在橫跨 50 年的威士忌中，在Cask Trade出售給獨立裝瓶商的威士忌中，38% 的單桶年份在 10-15 年之間。」

除了這些硬知識以外，Simon還說到了幾個有趣的單桶新趨勢，特別讓我的驚訝的是所謂的「朗姆酒革命」。「過去十年間，人們重新燃起了對朗姆酒歷史傳承的興趣。手工酒廠和熱情的愛好者深入研究古老的配方和傳統的蒸餾技術，發掘被遺忘的寶藏，復興這種極有歷史價值的烈酒。不少大型烈酒公司，如Edrington的Brugal、Pernod Ricard的La Hechicera和Brown Forman的Diplomático，都在高檔朗姆酒上投入更多資金。預計到 2028 年，全球朗姆酒市場的複合年均增長率（CAGR）將達至5.2%。2022年，朗姆酒在英國的銷售額超過了10億英鎊，朗姆酒的市場份額已超越威士忌。」

除此之外，其他一些值得留意的新趨勢，像英格蘭威士忌不再讓蘇格蘭專美，一些像Cotswolds Distillery、White Peaks Distillery等蒸餾廠漸次冒起；單桶命名權的重要性；過份稀有、難以掌控的高年份單桶；酒廠不會回購威士忌；新興威士忌產區（像印度、澳洲、台灣等）；敢於嘗新的有趣酒桶（像紅酒桶、干邑桶等）。酒桶貿易的學問絕對不是一朝一夕能夠完全掌握的事，所以有像Simon這樣的專家幫忙就愈見重要。







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