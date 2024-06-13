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玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU

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13/06/2024Photo: 由作者提供

一個溫馨美滿的父親節！以美酒、時計、相機，為爸爸記下美好回憶

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　　對很多人來說，多數家中形象比較沉穩安靜的老爸，彼此的關係總要經過歲月悠悠去驗證，等到兒子有天初為人父，才會明白對方肩膊上的重量。要經過時間歷練的東西，又總是特別地引人入勝；就趁著一年裏難得的這一天，以傳承智慧的美好之物，為父親記下一個美好回憶吧！

 

OMEGA De Ville Prestige

 

　　親子時間彌足珍貴，就趁著這個重要日子，送上歐米茄碟飛Prestige系列不銹鋼和18K Sedna™金腕表，相信定能令父親節更溫馨美滿。

 

 

　　碟飛Prestige系列腕表在遊戲、玩具賽車及精心製作的美術作品襯托下份外型格出眾，腕表雋永的41mm造型盡顯碟飛Prestige系列的高雅魅力。水晶飾面的弧拱形銀色表面展現時尚格調，腕表置有奪目的物理氣化沉積（PVD）Sedna™金著色指針，而3時位置則設有典雅精緻的日曆窗。

 

 

　　腕表6時位置配備小秒表盤，別出心裁的設計煥亮了它的清雅造型，最適合日常佩戴。啡色皮革表帶十分舒適，散發經典氣息。這款經Master Chronometer認證的腕表，精準性能完美見證每個親子相聚的寶貴時刻，分秒表達家裏濃濃的愛。

 

 

 

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