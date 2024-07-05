加州美酒月今夏回歸！從清新花香到熱帶果香，推介3款高CP值的葡萄酒為夏日助興！

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儘管陰睛不定，但想與老友們出外玩的心情卻不曾減少。無論是攀山涉水，或到沙灘海邊暢遊，一瓶高CP值的加洲美酒自是最佳良伴，特別在這個每年一度的加洲美酒月。加州美酒月於今年夏天再度回歸，早前還特意在淺水灣為一眾媒體酒友帶來歡聚一堂的活動。

當然，透過加州美酒月，加州葡萄酒協會旨在向葡萄酒愛好者介紹加州葡萄酒的多樣性、生活方式以及加州的‘Golden State of Mind’。加州美酒月一直致力體現 Golden State of Mind：大膽、創新、樂觀和永續發展。今年加州美酒月將凸顯品牌支柱之一 - Sustainability 永續發展。超過60 個參與合作夥伴將舉辦超過130 場活動和促銷活動，著重顯示永續發展的使命，即透過永續發展的三個「E」：無害環境 (Environmentally sound)、社會公平 (socially Equitable) 和經濟可行的做法 (Economically viable practices)，以提高加州葡萄酒對永續葡萄栽培、釀酒的承諾和實踐。

為支持今年的主題，該協會推出了一個升級再造倡議，透過升級改造廢棄酒瓶製作一套花瓶。這項活動共回收超過600多個來自各酒店集團、餐廳和商店的酒瓶，並將其用於這個非牟利的項目。這個與別不同的活動呼應了他們永續葡萄種植的理念——節約資源和採取負責任的做法。

該協會今年還特意在香港舉辦綠色永續工作坊、餐廳優惠活動、與頂級葡萄酒教育機構合辦研討會，以及與專業葡萄酒商店合辦推廣活動等。合作夥伴包括一田百貨、崇光百貨、city'super、屈臣氏酒窖、Enoteca、The American Club等，詳情請參閱官網 http://www.cawinemonthhk.com 。

廢話少說，來看筆者特意㨂選的幾款加洲美酒：

1/ Cline North Coast Viognier 2022

來自美國加州北海岸的這款家族好酒，其酒香氣濃郁，有鳳梨、桃子和杏子等白菓香氣，並帶有花香和柑橘味。與Gruyere或 Camembert Cheese、壽司或龍蒿雞堪稱完美搭配。

2/ Robert Mondavi Private Selection Chardonnay 2019

香氣散發出成熟的蘋果、甜瓜、柑橘和熱帶水果香氣，並伴隨著奶油般的蘋果酸乳酸味、法國橡木的辛香和濃郁的烤麵包餘味縈繞不散。這些美酒正好讓Grilled Salad的青葱味更出眾，又或Cornbread、蘋果批的氣息更為複雜富層次。

3/ The Prisoner Red Blend 2019

備受認可的混釀紅葡萄酒，通過將令人意想不到的Zinfandel與Cabernet Sauvignon、Petite Sirah、Syrah和Charbono混釀而成。酒體呈深紫紅色，成熟的黑色水果、果醬香。黑醋栗、藍莓 黑胡椒、肉桂、香草等氣息，口味濃郁而奔放，單寧舒適而均衡。這款酒在 2022 年的國泰香港國際美酒品評大賽獲得美國最佳葡萄酒獎。







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