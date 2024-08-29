推介兩間隱於鬧市的酒吧與居酒屋！讓特調雞尾酒、清爽細膩的清酒一洗生活的疲憊感！

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「辛苦搵嚟志在食」，即使工作再忙，只要忙碌過後能跟戰友或另一半喝一杯，吃個美味晚餐，就能充電再戰每一天。趕快來這些新意十足的店肆Happy Hours喝個特飲，再吃一頓愜意晚宴吧！

隱於鬧市中的The Green Door

首創「BD」菜單打造新美式異國創意風味

The Green Door這家酒吧創意不斷，最近為了打破歡樂時光的刻板印象，推出全新「BD（Business Development）菜單」寓工作於娛樂，隨時與生意伙伴或好朋友敘舊聊天，五款全新惹味小吃，將美式經典與充滿活力的亞洲風味完美融合。

行政主廚Audrey Li以時令食材精心打造「BD菜單」，五道充滿玩味的美國風格菜餚——虎蝦雞尾酒、菠菜貝果醬、唐人街炸雞、三重芝士帕尼尼和炸薯。共同創辦人兼酒吧經理Arlene Wong對經典雞尾酒的全新演繹。最新雞尾酒中的菜單焦點，必定是Olga，於雞尾酒中注入奢華的魚子醬元素，濃郁香醇的風味與多款美食巧妙配合，讓您的味蕾在各種味道和口感中漫遊。以Absolut Elyx伏特加、Lillet Blanc白葡萄酒、乾苦艾酒和荔枝酒調製而成，配上Lotus Biscoff餅乾碎、白朱古力和30克Caviar House & Prunier魚子醬，優雅地襯托各種美酒的風味。另外還有Anastasia, Ruthie, Pauline 多款特色雞尾酒，口味等你來發掘。

The Green Door

地址：中環威靈頓街97號威利大廈地庫

灘五郷NADAGOGO

半露天開放式日本串燒料理居酒屋

位於灣仔船街的這家特式居酒屋「灘五郷NADAGOGO」匠心由日本各地搜羅一系列時令海鮮食材，秉持正宗江戶前天婦羅的傳統技藝，與店內三大東瀛美食派系——東京及博多串燒、日本爐端燒、及和食，呈獻秋季專屬的地道旨味。店內更由即日起推出歡樂時光時段，凡於星期一至星期五，下午5時30分至7時期間點選指定日本啤酒及威士忌梳打，即可享買一送一優惠。

貴為日本的國民美食，在天婦羅製作究極的過程中，無論在食材、麵衣及油溫方面均需完美掌控。除精準的麵衣配方外，大廚的工藝在於能完美掌控不同食材的火候、油溫及時間，方能達到炸而不膩的基本要求。而菜單上的三大貝類均突顯了此一精湛手藝，如「日本蝦夷鮑魚天婦羅」，以香酥麵衣與恰到好處的油炸時間，配以以獨家配方調配的鮑魚肝醬，完美展現北海道活鮑魚的厚肉爽彈、外脆內嫩的滋味。除海產外，店內亦推出多款肉食及蔬菜天婦羅選擇，包括「A4宮崎和牛牛柳天婦羅」。

「灘五郷NADAGOGO」的酒單選項豐富，包羅日本啤酒、燒酎、威士忌調酒、果實酒及清酒等，讓賓客可以不同酒釀搭配店內的多元美饌。特別一提的是這裏提供的特別純米酒實樂山田錦，使用了位於兵庫縣三木市吉川町的「一個叫實樂的地方（特殊使用A區）的100％稀有山田錦制成的特別純米酒。它的特點是費時的生酛釀造，旨在清爽的細微口感。灘宮水（六甲山天然水）已被選為100種最佳水之一。

灘五郷NADAGOGO

地址：灣仔船街18號地下4號舖







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