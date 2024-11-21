節日雞尾酒：開箱Nespresso全新系列，在家自製 Espresso Martini！

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每天營營役役，就算早上喝著咖啡放空之際，都希望可以出遊他方。原來咖啡大咖品牌也會明白飲者的忽發奇想，最近以環球旅遊Festive Odyssey為靈感，並受充滿傳奇色彩的 Belmond 東方快車環遊世界之旅所啟發，這個名為Nespresso Unforgettable Holidays 的全新系列就是為了引領咖啡愛好者踏上一場迷人的探索之旅，喚醒感官，擁抱全新香濃咖啡帶來的愉悅享受。

品牌這次誠邀咖啡愛好者品嚐與世界頂尖名廚 Jean Imbert 攜手研創的全新咖啡系列，與摯愛親友悠享難忘的假期。Jean Imbert曾走遍世界各地主理多間殿堂級奢華法國餐廳，並以擔任「威尼斯辛普倫東方快車A 號」的主廚而聞名。這次他將把對美食專業知識融入Nespresso 的咖啡滋味中，開創出全新境界。

三款嶄新好美味

The Unforgettable Espresso 及 Double Espresso 咖啡完美混合秘魯的 Arabica 與哥斯達黎加的 Robusta 咖啡豆，洋溢烤麥片與木材香的濃郁滋味，帶您穿梭於拉丁美洲的長途火車之旅中。無論是直接作為黑咖啡享用，選擇以Original 原創系列咖啡機製作香濃幼滑的 Latte Macchiato，還是以 Vertuo 馥旋系列咖啡機製作Double Cappuccino，都能令香濃滋味倍添奢華。

Almond Croissant Flavour 咖啡的創作靈感源自Jean Imbert 的童年回憶，這款風味咖啡每一口都散發著杏仁與牛角包的酥香，讓您猶如置身迷人的巴黎大都會，最適合製作成 Cappuccino 享用，將杏仁的香氣完美釋放。

Peanut and Roasted Sesame Flavour 咖啡是 Jean Imbert 對其美食之旅的香濃致敬，此款風味咖啡融合烤芝麻、爆谷和混合果仁的香氣，是最適合節日享用的窩心之作。

最後，對於酒伶而言，咖啡還是特色雞尾酒的絕佳伙伴。不妨用它們的全新咖啡膠囊自己在家中沖一杯特飲：

材料

1顆Unforgettable Expresso

15毫升伏特加酒

30毫升鮮奶

2茶匙可可粉

少許冰塊

沖調方法

使用Unforgettable Expresso製作40毫升的濃縮咖啡。

將所有材料倒入手搖杯中，混合至均勻。

將冰塊以外的所有飲料倒入Martini玻璃杯。







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