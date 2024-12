Travel & Dining 玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU



加入最愛專欄 收藏文章 節日Bar Hopping路線推薦:發掘城中最佳酒吧、特色調酒和口感豐腴的威士忌! 十二月份從來都是充滿節日氣氛的月份,城中亦有很多富特色的美酒派對等你與老友們一同參與。 MONKEY 47 EXPRESS MONKEY 47每年都有與不同酒吧合作的節日限定點子,像今年品牌與香港全球 50 家最佳酒吧之一QUINARY合作,誠邀城中所有愛Bar Hopping的朋友們跳上這輛「MONKEY 47 EXPRESS」,讓你與摯愛酒友共度歡樂時刻。由現在至2025年 1 月 8 日,QUINARY將化身變成「MONKEY 47 EXPRESS」火車總站,帶領大家踏上醉人寫意的黑森林旅程。 MONKEY 47雞尾酒這次有趣的聯乘,當中多款調酒由譽響國際的著名調酒師 Antonio Lai及其他調酒師為大家精心調製,在這輛美酒列車於中環巡遊,由總站QUINARY開始,駛往ROOM 309、THE OPPOSITES及DRAFTLAND,讓旅程更圓滿。無論您是雞尾酒鑑賞家或是只想享受節日飲料,都不能錯過登上MONKEY 47,感受黑森林的醉人魅力。 每家店都有多款出色的特色雞尾酒,讓小編為各位點評幾款心水之選: QUINARY - The Monkey Express($160):芒果的熱帶甜味與芥末和烤甜椒的俏皮味道和諧調和,是一款充滿活力的調酒,最後再加上趣怪的爆谷味泡沫,讓您的味蕾享受一趟奇妙之旅。 THE OPPOSITES - 47th Century($160): Monkey 47 氈酒加上白可可和玫瑰酒,口感細膩、花香四溢。柚子和檸檬帶來清新的柑橘氣息,木瓜則帶來熱帶果甜味,令人聯想到春色滿園的花園。 ROOM 309 - The Wild Ride($180):請繫好安全帶,準備來一趟刺激的風味冒險。這款雞尾酒結合了 Monkey 47 氈酒與花茶香調,而澄清的香蕉則帶來豐富的果香,Campari 則增加了大膽的苦味,讓人神清氣爽。 The Macallan House 在香港中環亮麗的一角,座落士丹利街1號的The Macallan House豈止是一時的驚喜如此簡單,它是個為了慶祝品牌化200周年的重要時刻而生,因此長年的各式品酒活動正好等你前來歡聚。 在The Macallan House開幕一刻請來多位韓星名人到港,自然不在話下;而駐店的特色活動同樣接踵而來。早前,品牌特意邀請The Macallan Lead Whisky Maker - Euan Kennedy 來港,與酒迷分享其200周年限量版威士忌及 The Harmony Collection – The Vibrant Oak 新品,前者沒有機會親嘗,不過現場看到一堆又一堆的新貨已被VIP客戶們大手掃貨,品牌方亦早已笑言供不應求,畢竟二百周年是個何等值得紀念的時刻。 至於The Harmony Collection – The Vibrant Oak,現場可以一嘗之餘,Euan也與我們分享了釀造心得與點評,這款100% 美國木桶釀造的威士忌口感豐腴,包括香草、柑橘和甜橡木,在熟成期間自然產生,帶來中度甜甜的口感,細膩且悠長。與Cirque De Soleil 合作富一抹秋色的可愛設計,現場更可讓Euan親筆簽名,當然值得收藏。



