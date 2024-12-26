節日白酒與香檳推介！讓蘋果和柑橘的果香充滿口腔，感受圓潤細緻的口感！

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如果要為十二月鍍上一種顏色的話，那肯定就是閃閃發亮的金黃色，還可以配上如夢似幻的氣泡，全因接踵而至的佳節歡渡時光，一瓶又一瓶的Sparkling wine又怎少得了？

Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2024

這個來自新西蘭以高CP值而稱譽的葡萄酒品牌相信不用多介紹, 而這款人氣十足的Sauvignon Blanc再次迎來新品, 源自一個戲劇性對比的季節，開始時寒冷多變的氣候和嚴重的霜凍曾威脅到莊園的收成。然而，隨著夏季的到來，葡萄園展現出非凡的韌性。

這款新釀聞香展現出一份內斂優雅，隨著醒酒慢慢綻放出柑橘、青檸葉、杏子及橙花的深層香調。入口則充滿令人垂涎的濃郁感，百香果的多汁香氣與柑橘、白色核果、青檸葉、粉紅胡椒和木槿花完美融合。

Champagne Telmont 與 LKF Concepts 攜手合作

「以大自然之名」（“In the name of Mother Nature”）計劃而聞名的法國香檳品牌Telmont，致力成為百分百有機酒莊，採用對四周自然環境影響較小的生產方法來製作優質佳釀。

這個創立於 1912 年的著名法國酒莊早前與 LKF Concepts 攜手合作，為饕客呈獻以芳醇美酒搭配精緻美食的特色早午餐體驗。由即日起，LKF Concepts 旗下六間餐廳：Aria 意大利餐廳、BACI 薄餅及酒吧、FUMI 日式料理、Kyoto Joe 日式美食餐廳、Porterhouse 海鮮及扒房，以及 Tokio Joe 居酒屋的早午餐菜單中，顧客可額外付費無限暢飲 Champagne Telmont 香檳。餘韻悠長、以層次豐富卻又極致輕盈的特色著稱的 Champagne Telmont 香檳，與名廚精心烹調的各國菜式成為絕配，為喜愛美酒佳餚的品味之士帶來極致提升的味覺享受；讓我們在佳節品嚐美酒佳餚之餘，同樣不忘對自然崇敬的一份初心。

Bourgogne Wine Board Chablis White Party

早前，由布爾岡葡萄酒業管理局（Bourgogne Wine Board，BIVB）主辦的年度「純白沙比利派對」（Chablis White Party）今天載譽重臨香江，以「Unlock Chablis」為主題，誠邀來賓一起以純白迷人的裝束，與該區盛產的莎當妮（Chardonnay）白葡萄佳釀共聚一堂，細味此純淨酒風及清爽礦物風味。

產區內的四大類別佳釀包括價格親民的小沙比利（Petit Chablis）及沙比利（Chablis），另有屢獲殊榮的沙比利一級葡萄園（Chablis Premier Cru）及沙比利特級葡萄園（Chablis Grand Cru），不論作日常配餐享用，抑或為慶祝活動助興，清新優雅的沙比利葡萄酒均為最佳選擇，讓我們來特別推介盛會當日有機會品嚐的兩款美酒，相信更是節日佳釀！

Petit Chablis Domaine Louis Moreau 2022

清新而芳香，當中的果香帶有蘋果和柑橘的味道，口感圓潤細緻。

*於Victoria Wines有售

Chablis La Pierrelée La Chablisienne 2020

聞香散發淡淡的黃色水果香氣和鮮明的礦物味，口感飽滿均衡，呈現細緻的果香和明顯的礦物味，餘韻悠長。

*於Wine Warrior有售







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