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最近到訪了一間開業了大概一個多月，位於中環主打和牛懷石料理的「犇 Ushidoki」，餐廳來自新加坡，由日本廚人主理，2019年入選「50 Best Discovery」，同年亦獲得新加坡米芝蓮推介，香港有幸成為 Ushidoki 的首間海外分店，作為愛牛一族，一切來得充滿著期待。

一步踏進餐廳，經過玄關位置，來到擁有13個吧枱座席，呈L字形的開放式廚房兼用餐空間，兩位日籍師傅已經於廚房內作準備工夫。作為一間主打和牛懷石料理的餐廳，牛的部分當然不會馬虎，Ushidoki 選用餐廳獨家供應，來自鹿兒島薩摩半島南部的小田和牛，貪其脂肪分布均衡，擁有獨特牛香，讓主廚長谷川倫紀能夠為客人帶來一道接一道的美饌。

安坐好後，先來一口清酒清洗味蕾，準備迎接11道菜的廚師發辦餐單。

冷鉢 – 第一道菜主廚長谷川師傅用上和牛西冷位置，以Sabu Sabu方式輕灼數秒，配上日本秋葵丶番茄和自家製山藥醬，之後再加入清新開胃的土佐醋啫喱，吃時即席刨下烏魚子，為整道菜式增加香氣。

座付 – 因為日本禁止出口牛舌，於是用上澳洲和牛牛舌來炮製牛舌湯，煮得又軟又嫩的牛舌頭，配上豐富配料，有冬瓜、朁豆、水葵、魚糕和柚子，亮點是清甜的湯液，原來師傅用了牛筋、牛骨、黑薩摩雞和鰹魚來燉製，一口喝下，暖身又暖心。

凌ぎ – 來到壽司時間，以低溫煮過的小田和牛口感十分細嫩，和鬆軟的壽司飯十分匹配，置頂加一點俄羅斯魚子醬，讓整道菜式貴氣頓生。

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