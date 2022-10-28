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已經差不多有一年時間沒有到訪主打高級拉丁美洲菜系的米芝蓮一星餐廳 MONO，最近終於跟食友重訪，目的是品嘗大廚 Ricardo Chaneton 炮製的全新秋日餐單，Chef Ricardo 將更多拉丁美洲豐富多元餐飲文化融入法菜烹調技巧裡面，配以時令當造食材，為客人帶來一道接一道傳統及創新的南美風味菜式。

雖則闊別了一年時間，不過餐廳環境感覺沒有怎樣變動，我們安坐於一入門口左手邊的開放式廚房吧枱位置，可以享用美食之餘又可以跟大廚互動，作為愛吃一族，絕對是夢寐以求的體驗。

先來香檳打開味蕾，PERTOIS-LEBRUN 帶有如蘋果、梨的水果香氣，為味蕾添上一抺清新。

委內瑞拉粟米Arepa – 先來委內瑞拉的國民小吃Arepa為餐單揭開序幕，用粟米粉炮製的外皮，包裹著加入混和了墨西哥莎莎醬的象拔蚌和牛油果，能吃到象拔蚌的爽嫩質感和牛油果的綿滑口感，酸酸甜甜的莎莎醬美味之餘又有開胃作用。

北海道甜蝦 – Chef Ricardo用上北海道甜蝦入饌，配上厄瓜多爾可可果肉，再加入酸甜中略帶鹹香的熱情果油醋汁調味，置頂灑上一點點朱古力碎增加口感，豐腴的可可果肉跟爽嫩的甜蝦配合得如膠似漆，不分你我。

煙燻沙甸魚 – 秋天固然是沙甸魚的盛產季節，不過菜式的主角卻另有其人，Chef Ricardo 選擇產自安第斯山脈的根莖蔬菜塊莖金蓮花入饌，貪其紮實的口感和根莖植物獨有的泥土甜味，跟充滿鹹香的沙甸魚尤其匹配，再加入以櫻桃和蘋果醋製成的忌廉，美味指數加倍提升。

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