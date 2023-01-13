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隨著澳門通關，身邊不少朋友都計劃於農曆新年假期到澳門一遊，除了人見人愛的街頭小吃，一頓美味的晚餐肯定是必須的，加上有些朋友可能會於澳門吃團年飯或開年飯，選擇一間舒適愜意，味道又有保證的餐廳，成為了編排行程中不可或缺的事宜。最近重訪了已經闊別三年，位於澳門美高梅的中菜廳「金殿堂」，品嘗主廚徐偉豪師傅運用時令食材炮製的美食，實在是一切來得太期待。

徐師傅十七歲第一次踏足香港某間酒樓廚房當上暑期工，發現自己對烹飪充滿熱情，於是便開展了至今二十餘年的廚師之路。徐師傅擅長以當季時令食材入饌，在傳統嶺南菜系基礎上，加入新穎的現代烹調手法，創作出一道接一道的佳餚美饌。

闊別三年的「金殿堂」是一樣的優雅華麗，一步踏進餐廳，目光便會立即被富麗堂皇的龍雕石柱吸引，我們安坐在貴賓廂房裏面，一邊喝著熱茶暖暖身體，一邊跟同樣三年未有見面的友人細數近況，房間裏頓時充滿著絲絲暖意。

徐師傅為我們準備的第一道菜是金殿精緻小品，包括了兩款點心和一款餐前小吃，先來品嘗花膠黑豚肉燒賣，師傅於燒賣皮中混入了菠菜汁，包著以黑豚肉製作的鮮肉餡料，置頂的花膠粒用濃雞湯餵過，鮮味四溢，是近期吃過最好吃的燒賣；另一款點心是黑椒和牛酥，酥香四溢的酥皮，包裹著以A5和牛製作的餡料，入口酥脆，黑椒香跟和牛肉香完美搭配，好吃得想多來一件；餐前小吃是黑魚子清酒鮑魚，慢煮過的清酒鮑魚入口軟嫩，散發著陣陣酒香，上面放了黑珍珠鱘龍魚子，帶出鹹鮮味道之餘亦為菜式添上貴氣。

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