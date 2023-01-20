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「世」界味覺之旅 - Saii Lee

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20/01/2023

私心推介！最愛酒店中菜廳吃團年飯！桂花汁燒鮑魚、椒鹽百花龍蝦鉗、酥皮焗鮑汁海參柚皮，細味何謂精雕細琢

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　　今年農曆新年來得特別早，再過兩天便踏入兔年，先恭祝大家新年快樂，身體健康 ! 相信不少朋友今個星期都忙於和家人、朋友、工作夥伴吃團年飯，首選當然是中菜，早前同朋友到訪了其中一間自己最愛中菜廳享用晚餐，說的是位於香港君悅酒店裏面的「港灣壹號」。向來喜歡中菜行政總廚陳漢章師傅的菜式，章師傅擅長以當造食材入饌，注入傳統粵菜技巧作根基，再加上現代烹調技巧，創作出一道接一道的佳餚美饌，想想也口水直流。

 

 

　　是夜一行四人，另外三位都是第一次到訪，章師傅貼心地除了新菜式之外，亦安排了幾款招牌菜式讓三位新朋友品嘗。安坐好後，先來一口有氣茶清清味蕾，為之後的美食作好準備。

 

 

　　先來餐前小吃陳醋海哲頭，爽脆的咬口，陳醋的清酸，瞬間把胃口打開。

 

 

　　之後來了一款前菜拼盤，章師傅把三款前菜整齊地排列於圓碟之上，先品嘗招牌蜜汁叉燒，肉質鬆軟得來而不失肉香；之後來一口桂花汁燒鮑魚，清甜的桂花汁牽引出鮑魚自身的鮮味，咬口軟嫩，簡單地討人歡喜；最後把晶瑩剔透的 水晶皮蛋子薑放入嘴巴，子薑幻化成啫喱，包裹著輕輕溜黃的皮蛋，好吃得想多來一件。

 

 

下一頁：更多精彩菜式——椒鹽百花龍蝦鉗、無錫汁燴波士頓龍蝦、花椒蟲草花蒸龍躉

 

 

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