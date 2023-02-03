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「世」界味覺之旅 - Saii Lee

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03/02/2023Photo: 由作者提供

尖沙咀高級日本割烹料理！嘗盡頂級季節滋味：皮脆肉香地金目鯛、爽嫩鮮甜伊勢海老天婦羅、吉列近江A4和牛、肥美冰見寒鰤

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　　農曆新年前和朋友到訪了一間剛剛開業的高級日本料理「割烹炑」，餐廳位於尖沙咀食肆臨立的 H Zentre 內，由曾經效力於天空龍吟、柏屋的 Alex 師傅掌廚，擅長使用季節時令食材入饌，為客人炮製出美味又精緻的佳餚美食。

 

 

　　一步踏進餐廳，率先映入眼簾是寬敞的U字形吧枱開放式廚房，共有14個座位，我們安坐於吧枱的正中央位置，可以近距離欣賞Alex 和另一位主理刺身師傅的廚藝之餘，又可以互動交流，一切來得太期待。

 

 

　　先付 - 是夜餐單由前菜開始，Alex 用輕輕炸過的車海老配搭菜之花、薩摩芋和長芋，味道清新討喜，瞬間打開味蕾。

 

 

　　刺身 - Alex 特意把六款刺身分時段上菜，先來白身魚薄切，擠一點橘子汁，提升鮮味。

 

 

　　椀物 - 加入當造北海道毛蟹、蕪菁、春菊、紅蘿蔔的椀物，湯液透明清甜，暖身又暖心。

 

 

下一頁：更多精菜割烹菜式—真牡蠣、地金目鯛、吉列近江A4和牛、冰見寒螄

 

 

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