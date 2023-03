Travel & Dining 「世」界味覺之旅 - Saii Lee



加入最愛專欄 收藏文章 中環Food Court發現高級日本料理!名廚操刀金目鯛吞拿魚腩撻、法國Polmard牛肉、北海道扇貝「波波」、西班牙紅蝦,吃盡矜貴魚子醬! 友人相約到中環試新餐廳 Artifact,由日籍廚師 Sato Kiyoshi主理,主打現代日本精緻料理,餐廳地點選址於同樣是開業不久的 BaseHall 02,可能大家第一反應都會想,為何一間 fine dining 餐廳會開於 food court 裏面,要知道 BaseHall 02 絕對是一個非一般 food court,每一間能夠進場的餐廳都經過精挑細選,當中不少是城中老饕們的心水選擇,連專為世界各地名廚用作 Pop-up 廚房的 Test Kitchen 都選址於此,可見 BaseHall 02 絕對是臥虎藏龍之地。 一步踏進只有 14個吧枱位置的 Artifact,有點像到了走型格小店路線的高級餐廳,已經忘記自己處身於 food court 裏面,總廚 Chef Sato 跟其他廚師在開放式廚房內準備食材,跟 Chef Sato 於相識於數年前,當時他於中環某間高級日本餐廳出任主廚,由他炮製的吉列和牛三文治,俘虜了不少客人的味蕾,自己也是其中之一。之後 Chef Sato 曾經離港發展,於去年年底重臨香江,出任 Artifact 總廚一職,作為粉絲的我,一切來得充滿期待。 安坐好後,先來一口酒體清新,帶著桃香、檸檬香的白葡萄酒 Laurenz V. Charming Grüner Veltliner Reserve 2018,喚醒沉睡了半天的味蕾。 Small bites ──餐單正式開始,Chef Sato 親自送上一個圓形球體到我們面前,原來圓球內有乾坤,只見 Chef Sato 先把上層揭開,之後再打開第二層,全部共有三層,每層都盛著一款擺設得美輪美奐的一口小吃,未吃已經動心。 下一頁:更多精彩菜式—金目鯛吞拿魚腩撻、Polmard法國牛肉脆卷



