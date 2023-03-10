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「世」界味覺之旅 - Saii Lee

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10/03/2023

3大星級名廚聯手！高級精緻拉丁美洲菜：鮮味燉加勒比海龍蝦、層層口感平原雞飯、濃香阿根廷牛扒，驚喜開眼界

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　　寫稿時人在新加坡，在飛機上吃完飛機餐，立即想起地上的美食，例如上星期到訪了位於灣仔船街剛剛開業不久的 Rosita，餐廳來頭不少，由兩大米芝蓮星廚 Andō 的 Agustin Ferrando Balbi 和 MONO 的 Ricardo Chaneton 合作創辦，並由曾經出任 Sake Central 主廚一職的 Marco A. Livoti 掌廚，三大名廚聯手，務求為客人提供城中少有的拉丁美洲美食，實在一切來得太期待。

 

 

　　餐廳選用簡約色調，營造出溫暖的家庭氣氛，跟餐廳主打的拉丁美洲家系菜式匹配非常。安坐好後先來一口南美洲有氣葡萄酒清清味蕾，為迎接即將登場的美食做好準備。

 

 

　　Arepa with Guacamole Dip + Aji Amarillo Butter - 第一道菜是充滿拉丁美洲風情的粟米餅，跟牛油果點醬和黃椒牛油配合得天衣無縫，為是夜晚餐帶來一個美好的開始。

 

 

下一頁：更多精彩拉丁美洲菜式—油甘魚、牛油果牛尾湯、燉煮龍蝦

 

 

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