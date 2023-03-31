加入最愛專欄 收藏文章

不經不覺，原來已經超過三年未有到訪澳門麗思卡爾頓酒店的米芝蓮星級中菜廳「麗軒」，最近適逢澳門通關，終於有機會重訪，知道這幾年間餐廳已經換上擁有豐富粵菜經驗的何漢昇師傅出任中餐行政總廚一職，何師傅擅長運用時令食材，注入現代烹調手法，以全新姿態把傳統經典菜式重新呈現於客人面前，一切來得充滿著期待。

一步踏進全澳門最高樓層的米芝蓮中菜廳，餐廳依舊是典雅時尚的布局，華麗的裝潢中不忘注入澳門本地元素，我們安坐於寬敞的廂房裏面，溫暖的日光透過落地玻璃窗注入，感覺悠然愜意。

下一頁：即睇精彩菜式—炸蟹肉雲吞、前菜拼盤酥、西施魚蓉羹







【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名