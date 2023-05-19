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平日被問到其中一個最多的問題「最近有甚麼新餐廳值得推薦？」很多時答覆都是支吾以對，原因很簡單，要吃到很合自己心意的餐廳，確實需要一點緣分。不過假如這一、兩個月內問我同樣問題，我會毫不猶豫推薦位於中環威靈頓街，剛剛開業不久的法國餐廳 Feuille，餐廳的靈魂人物是法國巴黎米芝蓮二星名廚 David Toutain，Feuille 是他於法國以外城市第一個分支，跟香港著名餐飲集團 ZS Hospitality 合作創辦，務求將他的烹調理念 —「由種子、根莖，到花、葉、果實都完美地運用到各種食材當中」帶來香港，一切來得太期待。

Chef David 年輕時曾經跟隨法國名廚 Alain Passard 磨鍊廚功，不過他對大自然的熱愛，原來始於少年時代，那年夏天他在祖父農場度過，深深被草原的奧妙吸引，愛上了天然、時令食材的味道，亦成為了 Chef David 以後創作時，其中一個味道準則。

Chef David 要兼顧巴黎餐廳業務，不能長駐香港，於是找來具備國際視野的知名廚師 Joris Rousseau 出任 Feuille 行政總廚一職，Chef Joris 曾經於巴黎米芝蓮三星餐廳 Cheval Blanc Courchevel 和 Pavillon Ledoyen 擔任副主廚，對高級餐飲的要求瞭如指掌，跟 Chef David 完美融合，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

Feuille 於不浪費食材和可持續發展食材的題目上深表支持，80%食材來自香港本地，嚴格遵守不浪費原則，例如在其中一道晚市餐單上的菜式便表露無遺，Watercress - Turbot - Winter Melon，餐廳選用本地野生捕獲的多寶魚入饌，厚身的魚肉帶有海洋的味道，跟用西洋菜、菠菜和西芹打成的西洋菜蓉一起享用，美味指數會提升起來，亮點是放旁邊用西芹油烹調過的冬瓜，無論口感和味道都充滿驚喜。

剩餘的多寶魚部分沒有丟掉，運用在 Feuille Bread - Dill Pil Pil 中，主廚用多寶魚提煉出膠原蛋白，配上刁草油炮製成點醬，塗在充滿果實香氣的麵包上面，好吃得念念不忘。

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