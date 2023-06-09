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喜歡牛扒的朋友，相信對尖沙咀 The Steak House 不會陌生，隨著香港麗晶酒店回歸，The Steak House 亦載譽歸來，作為80年代第一間採用木炭烤架的扒房，一路擄獲粉絲無數，之前休息了一段時間，現今重新上路，很多朋友都會關注餐廳有沒有之前的美味，作為牛扒控的我，當然要找機會來試試，終於在上個月中旬和朋友們來吃晚餐，一切來得充滿著期待。

餐廳位置沒有改動，同樣藏身於酒店地下，走過熟悉的樓梯，來到帶點昏黃燈光、帶著優雅情調的 The Steak House。一步踏進餐廳，感覺是熟識中又帶點點陌生，同樣的位置，但格局改動了不少，設計師特別選用紅色和木炭色作用色主調，再配上高貴的金、銅兩色，加上具備質感的皮革、木材，整個用餐空間散發著既華麗又溫暖的氣氛，亮點是寬敞的落地玻璃用上垂直鏡面作點綴，讓客人無論置身於任何位置，都可以欣賞到亮麗的維港美景。

說到空間改動，最明顯是當年處於餐廳中央位置的沙律吧，現今轉移到靠近半開放式廚房的獨立空間，食物分布來得更加清晰，放滿了不同款式的冷盤海鮮、風乾肉、沙律和芝士的沙律吧，單點定價每位 HK$498，另點主菜的話則每位 HK$298，絕對非試不可。

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